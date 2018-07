Zona Oeste de SP ainda tem trecho de ruas no escuro Ainda permanecem sem luz trechos de ruas em Perdizes, Sumarezinho e na Vila Suzano, na região do Morumbi, todos bairros da zona oeste da capital. A energia elétrica foi restabelecida totalmente nas ruas das zonas leste e sul (às 19h), oeste (às 20h) e centro (às 20h30) desta quinta-feira, 25. De acordo com a AES Eletropaulo, as fortes chuvas que atingiram a capital no fim desta tarde, derrubaram dezenas de árvores causando a o rompimento de fios e a interrupção do serviço.