Zona oeste de SP é alvo de novo arrastão a restaurante

Este foi pelo menos o sexto arrastão em restaurantes na zona oeste da cidade neste mês. Até o dia 15 de março, cinco outros arrastões já haviam sido registrados na mesma região. O último deles, no dia 15, ocorreu na Alameda Santos, no bairro Cerqueira César, região da Avenida Paulista.

Ontem, minutos depois da fuga, o carro foi localizado por policiais militares do 16º Batalhão Metropolitano na Rua Padre Loreto Couto, no Jardim João XXIII, também na zona oeste. Dois suspeitos foram presos e reconhecidos pelas vítimas como autores do crime. Os outros membros do grupo continuam foragidos.