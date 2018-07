Zona oeste de SP ficará sem água esta noite Moradores de bairros da zona oeste da cidade de São Paulo terão o abastecimento de água interrompido entre as 21 horas de hoje e as 8 horas de amanhã. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a interrupção é necessária para a realização de serviços de manutenção na Estação Elevatória de Água Sumaré.