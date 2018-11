Zona oeste do Rio começa o dia com greve de ônibus Ônibus que atendem principalmente os usuários na zona oeste do Rio de Janeiro pararam parcialmente hoje. O prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PMDB), determinou hoje que as empresas voltem ao trabalho, colocando todos os seus ônibus nas ruas imediatamente. Segundo ele, não há motivos para as empresas suspenderem o serviço prestado à população, pois foi concedido reajuste nas tarifas de ônibus há dois meses.