Zona oeste lidera em lançamento de 'offices' Com bairros pacatos e residenciais, a zona oeste de São Paulo liderou o ranking da construção de edifícios comerciais no último ano. Cerca de 40% dos lançamentos empresariais nesta segunda-feira se concentram em bairros como Pinheiros, Barra Funda, Perdizes, Pompeia e Vila Leopoldina. Os números são do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), com dados da base da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp). O período analisado é de setembro de 2011 a agosto deste ano.