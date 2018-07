Zona sul do Rio é atingida por mais um blecaute O Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, sofreu no final da noite de ontem e madrugada de hoje com mais um apagão, que atingiu cerca de três mil clientes em quatro quarteirões do bairro. À 1h15 desta sexta-feira, o abastecimento de energia já havia voltado para cerca de 90% das ruas e avenidas afetadas, informou a Light, empresa responsável pelo serviço de distribuição no Estado.