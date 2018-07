Zona sul terá 3ª favela ocupada pela polícia do Rio A Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, será a terceira favela na zona sul do Rio de Janeiro a receber uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). A Polícia Militar (PM) confirmou hoje que uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no morro tem o objetivo de ocupar a comunidade para a instalação da UPP. Até o final da manhã, não houve troca de tiros com traficantes. Os morros do Dona Marta, em Botafogo e Chapéu Mangueira, no Leme, já estão ocupados. Já na zona norte, Cidade de Deus e a Favela do Batam estão ocupadas.