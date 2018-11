Zoneamento de café para o Rio A Embrapa Solos começou a elaboração do zoneamento de risco climático do café para o Rio de Janeiro. A ideia é identificar as áreas com menor risco de perda de produção no Estado. "Usaremos técnicas de geoprocessamento mais modernas. Já fizemos levantamento das áreas de produção no Estado. O próximo passo é avaliar a questão da aptidão no sul do Rio de Janeiro", diz o pesquisador da Embrapa Solos, Alexandre Ortega. O Rio não figura entre os principais produtores de café. O posto é ocupado por São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. No Estado as principais áreas produtoras estão na serra, com clima mais ameno. Ao todo, o Brasil vai produzir em 2010, segundo projeções da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 48,6 milhões de sacas de café.