Zoo comemora nascimento de 97 animais silvestres Fazer com que animais silvestres, como o macaco-prego-de-peito-amarelo, fiquem confortáveis o suficiente para se reproduzir em cativeiro não é tarefa fácil para biólogos e zoólogos - principalmente quando a preservação da espécie depende desse trabalho. Por esse motivo, foi tão comemorado o nascimento de 97 filhotes no Jardim Zoológico do Rio no último período reprodutivo, que começou em setembro do ano passado e termina em março.