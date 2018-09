Zoo comemora nascimento de bebê gorila de espécie ameaçada

Um zoológico britânico está comemorando o nascimento de um bebê gorila-ocidental das terras-baixas, uma espécie ameaçada de extinção.

Segundo o Bristol Zoo Gardens, o bebê, que ainda não tem nome, e a mãe, Salomé, passam bem.

"Salomé é uma ótima mãe e tem ninado e abraçado seu bebê de forma afetuosa", disse o funcionário John Partridge.

"Salomé fica sempre com o bebê perto dela e nós estamos dando espaço aos gorilas, por isso ainda é cedo para determinar o sexo do bebê."

Este é a terceira vez que a gorila dá à luz no zoo de Bristol. Apesar de ter passado por tratamentos de fertilidade anteriormente, desta vez, ela concebeu o bebê naturalmente, de acordo com os veterinários.

A parte do zoológico dedicada aos gorilas foi fechada ao público para permitir que os outros animais do grupo, incluindo o pai Jock, tenham tempo de criar laços com seu mais novo integrante.