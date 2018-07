Zôo de Nuremberg decide criar ursinho rejeitado pela mãe

Funcionários do zoológico de Nuremberg, no sul da Alemanha, decidiram criar um filhote de urso polar rejeitado pela mãe, a exemplo do que aconteceu com o famoso ursinho Knut, no zôo de Berlim. As ursas polares Vera e Vilma deram à luz três filhotes. O ursinho, filho da ursa Vilma, é o único que sobreviveu. Vera devorou seus dois filhotes, que supostamente estariam doentes. O zoológico reverteu a decisão inicial de não interferir no curso da natureza e deixar o ursinho morrer, caso fosse rejeitado. Segundo Dag Encke, diretor do zôo de Nuremberg, a ursa Vilma pôs o ursinho para fora da caverna e o deixou sozinho, um claro sinal de que ele havia sido rejeitado. "Eu quase chorei", admitiu Encke, que então decidiu criar o ursinho a mamadeira, contrariando declarações feitas por ele mesmo dias atrás. Encke havia afirmado que preferia deixar os filhotes morrerem a alimentá-los com mamadeira, o que os acostumaria com os seres humanos e criaria problemas em sua vida adulta. Novo Knut Com a nova decisão, o ursinho que sobreviveu poderá ter o mesmo destino de Knut, o urso polar do zoológico de Berlim que ficou famoso mundialmente e ganhou até um programa de televisão. Na edição desta quarta-feira, o jornal alemão Bild publicou como manchete principal: "Te-mos um novo Knut!" Vários fotógrafos e equipes de TV já estão a postos no zoológico em Nuremberg para obter imagens do ursinho. O filhote ainda não foi batizado pelos funcionários do zoológico. Segundo eles, a principal preocupação agora é garantir a sobrevida do animal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.