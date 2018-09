Zoo do Rio faz campanha para preservação de animais A secretaria estadual do Ambiente do Rio lançou hoje, no Zoológico do Rio, a campanha "Defenda as Espécies Ameaçadas - Abrace essas Dez!", para alertar a população sobre a importância de conservar as dez espécies animais consideradas pela própria pasta como as mais ameaçadas de extinção no Estado.