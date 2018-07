Fazer com que animais silvestres fiquem confortáveis o suficiente para se reproduzir em cativeiro não é tarefa fácil. Por esse motivo foi tão comemorado o nascimento de 97 filhotes no Jardim Zoológico do Rio no último período reprodutivo, que começou em setembro de 2009 e termina em março. Entre os novos moradores do zoo estão o tamanduá-mirim e o macaco-prego-robusto.