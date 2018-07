Zoo vai separar casal de pinguins machos no Canadá

O casal tem o que é conhecido como "ligação social", mas não necessariamente sexual, afirmou Tom Mason, responsável por pássaros e invertebrados do zoológico, nesta quarta-feira. O zoo recebeu centenas de ligações por causa do casal. Mason disse que recebeu até uma chamada de uma pessoa dizendo representar a Sociedade Canadense para Animais Gays, grupo que não pôde ser localizado imediatamente.

A história do par homossexual se espalhou pela internet, resultando em vídeos no site YouTube. Programas humorísticos também se aproveitaram da história, com Jimmy Kimmel chamando-a de "Brokeback Iceberg".

Mas não é assim como parece, disse Mason. "Os pinguins são sociais e precisam de companhia. O grupo em que vieram era de machos solitários esperando pela chance de fazer par com fêmeas", lembrou Mason, que recebeu os animais de um zoológico dos Estados Unidos no início do ano. "Eles formaram um par lá e chegaram assim; é nosso trabalho fazê-los encontrar as fêmeas".

Buddy, de 21 anos, teve uma parceira fêmea por dez anos e produziu crias, mas sua parceira morreu, contou Mason. Já Pedro, de 10 anos, ainda não procriou. As informações são da Associated Press