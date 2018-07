Zoológico de Sorocaba consegue 1º filhote de muriqui Um filhote macho de muriqui, também chamado de mono-carvoeiro (Brachyteles aracnóides), é o mais novo habitante do zoológico municipal de Sorocaba, a 92 km de São Paulo. O bebê nasceu no dia 30 de julho e nesta quinta-feira foi transferido para recinto aberto à visitação. O primata, exclusivo da fauna brasileira, está na relação de espécies ameaçadas de extinção. De acordo com a secretária municipal de Meio Ambiente, Jussara de Lima Carvalho, existem apenas 25 exemplares em cativeiro no mundo e o zoo sorocabano, que tem sete exemplares, é o terceiro no País a conseguir a reprodução.