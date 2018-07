Zoológico ganha arena cultural e laboratórios

A arena cultural, com capacidade para 300 pessoas, servirá para apresentações de teatro, musicais e outras atividades, como oficinas de artes. "De início, as atividades acontecerão por meio de espetáculos do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria de Estado da Cultura", afirmou em nota a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. "No futuro, com a finalização do espaço Vida de Bicho, a arena terá atrações didáticas com animais."

Já o complexo laboratorial será vinculado ao Centro de Conservação da Fauna Silvestre do Estado. "Garantirá bem-estar, saúde e reprodução dos animais do Zoo", esclarece a secretaria. Será formado por três laboratórios complementares: um de análises clínicas, outro de microbiologia aplicada e o de biologia molecular. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.