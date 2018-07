ZTE confirma fim de acordo com Cisco após investigação

A empresa informou em comunicado que a companhia norte-americana encerrou o acordo envolvendo vendas de equipamentos em julho, mas assinalou que o fato terá pouco impacto nos seus negócios.

Na segunda-feira, fontes disseram à Reuters que a Cisco havia encerrado parceria de longa data com a ZTE após uma investigação interna de que a empresa chinesa vendeu equipamentos de rede da Cisco ao Irã.

A Cisco começou a investigação após matérias da Reuters em março e abril terem mostrado como a HTC ilegalmente tinha vendido à maior empresa de telecomunicação do Irã equipamentos da Cisco e de outras companhias dos EUA.

As matérias estimularam investigações internas nas empresas envolvidas, assim como do Departamento de Comércio norte-americano, do FBI e de um comitê de deputados em Washington.

(Por Kazunori Takada)