Zuckerberg, do Facebook, pede reforma imigratória nos EUA O executivo-chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, disse que os Estados Unidos precisam rever sua "estranha" política imigratória que impede que estudantes promissores, mas indocumentados, contribuam com o futuro do país, e que não fornece vistos suficientes para trabalhadores estrangeiros qualificados.