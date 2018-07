Zulaiê Cobra vai defender acusada de matar coronel

A informação foi confirmada por Arbex, que também é advogado de defesa da família de Sandra Gomide, morta há dez anos pelo ex-namorado Pimenta Neves, que na época era diretor de redação do jornal O Estado de S. Paulo. Arbex disse que vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 11 de junho deste ano, de levar Carla Cepollina a júri popular. Ele afirmou que vai entrar com pedido de habeas corpus.