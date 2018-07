Zynga registra menos usuários para jogos online no 1o tri

A empresa de jogos como "FarmVille" e "Words With Friends" disse que seu número de jogadores mensais continuou a recuar para 253 milhões, o menor patamar desde que atingiu 331 milhões no final do terceiro trimestre de 2012.

Em bases ajustadas, a Zynga teve lucro de 0,01 dólar por ação, acima das expectativas de analistas de prejuízo de 0,04 dólar por ação. Mas a companhia também projetou um prejuízo para o segundo trimestre entre 0,03 e 0,05 dólar por ação, ante perda de 0,01 dólar prevista por analistas.

A Zynga vem lutando para manter usuários, que se reuniam para seus jogos no site do Facebook. Nos últimos meses, Zynga e Facebook revisaram sua parceria de negócio, com a Zynga buscando estalecer-se como uma rede de jogos mais independente sob o risco de receber menos tráfego de visitas do Facebook.

A companhia teve receita de 263,6 milhões de dólares, 18 por cento menor na comparação anual, mas acima da expectativas de Wall Street.