Grupo protesta contra Dilma e PT em frente ao Palácio da Cidade

Um grupo de cerca de 20 pessoas segurando cartazes com dizeres como "Fora Dilma, fora PT" protesta contra Dilma Rousseff em frente ao Palácio da Cidade, na zona sul do Rio de Janeiro, onde a presidente participou de cerimônia de comemoração aos 450 anos do Rio. Liderados pelo grupo Movimento Brasil Livre RJ, os manifestantes gritam palavras em protesto a escândalos envolvendo a Petrobrás. Algumas pessoas vestem camisetas com a mensagem: "Petrobrás, Operação Lava Jato", em referência ao escândalo de corrupção envolvendo a estatal, deflagrado em março de 2014, em que estão envolvidas também as principais empreiteiras do País.

Os participantes se reuniram por volta das 17 horas na rua São Clemente, em Botafogo. Além de integrantes do movimento Brasil Livre, moradores se juntam aos manifestantes.

Para Pedro Souto, um dos coordenadores do movimento, o ato pretende contestar a "corrupção do atual governo". "O governo mentiu na campanha, está fazendo tudo que disse que não ia fazer", afirmou. No manifesto, a alta das tarifas de energia também foi lembrada.