Polícia desarticula quadrilha que roubava casas de chineses no Rio

A Polícia Civil do Rio desarticulou uma quadrilha especializada em promover roubos e furtos a casas de chineses que vivem no Rio. Segundo informações da 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana), Silvio Evangelita Barbosa, Victor Otavio Santos, Christian Ales Janer Signori, Alex Targino de Lima e Joselito de Jesus Santos foram presos em Copacabana, na zona sul, e Caio Carvalho no bairro da Mooca, em São Paulo. João Rodrigues dos Santos e Marcos Lam Wong ainda não foram encontrados pela polícia e são considerados foragidos.

A delegada Izabela Santoni, titular da delegacia, afirma que todos os criminosos são paulistas e vem de vez em quando ao Rio com uma lista de nomes e endereços das vítimas. Uma vez na cidade, um deles liga para a casa das futuras vítimas, tentando identificar uma hora em que o imóvel estará vazio. É nesse momento em que eles vão até as residências para roubá-las. O grupo, com várias células que funcionam de maneira independente, atuava no Rio, em Minas Gerais e em São Paulo.

A Polícia Civil informou que os grupos, compostos por jovens de classe média, têm, em geral, cinco integrantes. Com a prisão dos seis na noite desta sexta-feira, 5, duas células da quadrilha foram desarticuladas. As investigações prosseguem. O objetivo da Polícia Civil agora é identificar o chefe da quadrilha, responsável por escolher as vítimas.

Os suspeitos foram apresentados pela polícia na manhã deste sábado, 6. Com eles, foram apreendidos celulares, dinheiro, carteiras de grife, tablets, computadores, ferramentas e relógios.