Policial de UPP fica ferido após troca de tiros na Rocinha

Um agente da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha, na zona sul do Rio, ficou ferido na manhã deste sábado, 21, após um confronto com criminosos no interior da comunidade. De acordo com a coordenação das UPPs, os policiais patrulhavam a localidade conhecida como "199" quando começou a troca de tiros.

O comando das UPPs não detalhou a gravidade dos ferimentos do PM, apenas informou que o agente foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Segundo o órgão, o policiamento está reforçado na região.

Mais cedo, uma troca de tiros entre policiais da UPP Nova Brasília e criminosos voltou a assustar moradores do Complexo do Alemão, na zona norte da cidade. O confronto começou por volta das 5h30 no interior da comunidade, mas não houve relato de feridos.

Desde segunda-feira. 16, uma mulher foi morta e três PMs ficaram feridos em tiroteios no Alemão. Nas redes sociais, moradores reclamam da violência. "78 dias com tiroteio no Complexo do Alemão e contando", postou um deles na noite de ontem.