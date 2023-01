A antipolítica de deputados radicais

Por quase uma semana a Câmara dos Deputados dos EUA ficou paralisada. Após os republicanos retomarem nas eleições de meio de mandato uma maioria estreita (222-212), o usual seria o líder do partido, Kevin McCarthy, ser eleito presidente da Casa. Mas 20 republicanos, integrantes da Bancada da Liberdade, boicotaram McCarthy. Sem um presidente, a Casa não pode votar leis, criar comitês ou empossar novos membros. Após 16 rodadas, na escolha mais longa desde antes da Guerra Civil, os amotinados aceitaram as concessões de McCarthy e o elegeram.

Na superfície, essa deliberação pode parecer uma demonstração de vigor democrático: uma minoria fazendo valer seus votos em favor dos interesses de seu eleitorado. No fundo, ela exprimiu uma disfuncional disputa de poder, em que alguns deputados, incapazes de influenciar seus colegas com suas ideias, se aproveitaram da maioria frágil de seu partido para chantagem, debilitando as condições da legenda para defender os interesses de seu eleitorado.

A política é a arte de construir consensos em prol do interesse comum. Em certo sentido, a distorção proporcionada pela atuação da Bancada da Liberdade é oposta àquela causada pelas bancadas fisiológicas, com legendas ideologicamente amorfas dispostas a compactuar com o governo em troca de concessões às suas demandas paroquiais. Essa maleabilidade é justamente o que os radicais republicanos não toleram em McCarthy. No entanto, nisso eles incorrem em outra disfunção: o fundamentalismo político, cujo resultado prático é a antipolítica. Sob o pretexto de defenderem o purismo do espírito republicano – menos governo, menos impostos e menos gastos –, não hesitam em sabotar a governabilidade do próprio partido.

Os eleitores elegeram uma Câmara republicana para fiscalizar a gestão de Joe Biden, investigar a desordem nas fronteiras e controlar as ambições democratas de ampliar gastos. Esse é o Compromisso com a América proposto por McCarthy. A Bancada da Liberdade concorda com ele, mas quer essas medidas impostas de maneira radical, sem concessões.

A barganha de McCarthy consistiu em dar às minorias do seu partido instrumentos para bloquear pacotes orçamentários e reduzir a quantidade de deputados necessários para promover um voto de desconfiança da presidência da Câmara. No entanto, com a pretensão de conquistar mais poder sobre a legenda, elas enfraquecem a capacidade do próprio partido de manter-se unido e oferecer uma oposição coerente ao Executivo. Agora, se McCarthy não conseguir disciplinar os republicanos, o risco é que a Câmara de maioria republicana seja incapaz de fazer uma oposição responsável, controlando excessos do governo e estabelecendo compromissos, mas aja simplesmente como uma tropa antigoverno, incapaz de construir qualquer coisa. Isso pode agradar aos eleitores anti-establishment e render votos aos políticos radicais, mas não servirá ao interesse comum do povo, que pode retirar dos republicanos nas próximas eleições o voto de confiança dado no último pleito.