A aula da esquerda uruguaia

Após governar o Uruguai de 2005 a 2019, a esquerda volta ao poder. O direitista Luis Lacalle Pou transmite hoje o governo a Yamandú Orsi, da Frente Ampla. O presidente Lula da Silva estará na posse e o Planalto fala em uma “dobradinha” da esquerda. São esperados, nos próximos anos, encontros cerimoniais, ensaios fotográficos, frases de efeito e notas oficiais fabricados pelo seu “Ministério da Propaganda”. Mas bom seria se o petismo extraísse algumas lições dos companheiros uruguaios.

A esquerda uruguaia tem uma ideologia coerente com os ideais progressistas de um Estado proativo, distributivo e inclusivo, mas não aparelha a máquina pública e respeita os fundamentos macroeconômicos. A Frente Ampla é genuinamente ampla, e não contemporiza com ditaduras, não transige com extremistas, não ostraciza dissidentes, não demoniza adversários e não nutre ambições hegemônicas. Na oposição, atuou responsavelmente; no poder, pragmaticamente.

A cultura uruguaia de participação em organizações civis promove o engajamento político e afasta a fragmentação social e a polarização. Os partidos são poucos e consistentes. Os eleitores votam por fidelidade partidária, e não por entusiasmo com personalidades carismáticas, e os programas constrangem os líderes, e não o contrário. Esquerda e direita são bem definidas, mas não radicalizadas. Ganhe quem ganhe, o compromisso com negociações civilizadas segue forte.

A democracia do Uruguai figura em índices globais como a mais vibrante e menos corrupta da América Latina. No da Economist Intelligence Unit, o país está entre os 15 mais democráticos do mundo. Os frutos da civilidade política se colhem na seara socioeconômica. O Uruguai tem a maior renda per capita da América Latina, as menores taxas de pobreza e desigualdade, e inflação, juros e impostos baixos. O Estado de Bem-Estar é generoso e funcional. Orsi promete ampliar gastos sociais, mas sem aventuras fiscais, e sim atraindo investimentos com mais abertura comercial e menos burocracia.

O Uruguai tem vantagens constitutivas. Sua população é pequena e sua cultura é homogênea. Mas países pequenos e homogêneos autoritários e miseráveis provam que isso não é nada sem vontade política e mobilização cívica. A cultura republicana foi constituída após uma ditadura feroz. “A democracia uruguaia é um lembrete de que a estabilidade política não é um acidente ou um fenômeno cultural inato. É o resultado de esforços conscientes para construir instituições, manter a equidade econômica, e cultivar o respeito democrático”, disse na Foreign Policy o cientista político Oliver Stuenkel. “O Uruguai resistiu à onda global do populismo e da polarização. Agora deve provar que também pode se erguer aos desafios do futuro”.

E são muitos. O país é um oásis latino-americano, e não um paraíso. Após o boom das commodities a economia desacelerou. A educação está estagnada. A criminalidade está escalando.

Tudo isso testará a capacidade da esquerda uruguaia de encarar o presente e construir um futuro próspero. Mas ela está anos-luz à frente de uma esquerda brasileira confinada em fantasias do passado.