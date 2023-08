A busca por equilíbrio no ensino médio

Após cinco meses de consulta pública, o Ministério da Educação (MEC) apresentou suas propostas para revisar a reforma do ensino médio de 2017. O MEC está realizando reuniões com entidades educacionais a fim de consolidar, até o dia 21, a proposta final a ser enviada ao Congresso.

Como se sabe, a principal motivação da reforma foi promover a flexibilização de um currículo excessivamente rígido, desinteressante para boa parte dos alunos e formatado com vistas aos poucos que buscam o ensino superior. Se prevalecesse a posição de movimentos esquerdistas que foram às ruas no início do ano, motivando o governo a suspender a reforma, o MEC deveria propor a sua revogação, retornando a um modelo cujo fracasso é manifesto no péssimo desempenho e altas taxas de evasão dos estudantes brasileiros. Felizmente, o MEC não seguiu o caminho do retrocesso, mas dos ajustes.

São três mudanças principais: aumentar a carga horária das disciplinas de base (comum a todos, como Português, Matemática ou Química) de 1,8 mil horas para 2,4 mil horas (ou 2,2 mil, nos casos de ensino médio integrado com cursos técnicos); diminuir o limite mínimo das disciplinas optativas de 1,2 mil horas para 600 horas; e reduzir os itinerários formativos de cinco para três: Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Formação Técnica.

As mudanças na carga horária respondem à preocupação de críticos da reforma com a defasagem das disciplinas básicas em prol de um conglomerado pulverizado de disciplinas optativas. São críticas pertinentes. Se o currículo anterior era engessado, a comparação internacional mostra que a flexibilização da reforma poderia ser excessiva. Em um estudo de Stanford com 11 países com desempenho superior ao do Brasil, entre eles economias avançadas e vizinhos latino-americanos, o único que apresenta um currículo mais flexível que o novo modelo brasileiro é a Argentina, com taxas ruins de conclusão e desempenho. Na busca por um meio-termo, porém, a proposta do MEC pode ter forçado a mão no sentido do velho engessamento, com riscos ao “patinho feio” da educação brasileira: o ensino técnico.

Como apontou no Estadão uma das maiores autoridades em educação do Brasil, Simon Schwartzman, a reforma ignorou a prática quase universal de distinguir quatro áreas de formação acadêmica: ciências físicas e engenharias; ciências biológicas e de saúde; ciências e profissões sociais; e letras, artes e humanidades. Mas, ao invés de se aproximar desses parâmetros, a proposta do MEC praticamente retorna à antiga divisão entre o curso “científico” e o “clássico”.

Além disso, o aumento da carga horária de disciplinas básicas dificulta a expansão do ensino técnico. Historicamente estigmatizado por uma cultura elitista, o ensino técnico no Brasil está defasado. Menos de 10% dos alunos do ensino médio cursam essa modalidade, enquanto nos países da OCDE a média beira os 40% – na Finlândia, por exemplo, são quase 70%. Há fartas evidências comprovando a importância do ensino técnico em sistemas com altos níveis de proficiência e conclusão. Sua ampliação no Brasil levaria a um aumento das oportunidades de melhores empregos e salários, impulsionando a atividade econômica e reduzindo a desigualdade social.

Para cumprir a carga horária básica proposta pelo MEC, contudo, as escolas que oferecem o ensino médio integrado ao técnico (que na maioria toma 1,2 mil horas) seriam obrigadas a investir em ensino integral. Mas, se é crucial ampliar as ofertas de ensino integral e viabilizá-las com bolsas, ele não é uma panaceia e tampouco é uma opção viável para muitos alunos (sobretudo os que cursam o ensino técnico) que precisam combinar estudo e trabalho.

Ao flexibilizar os itinerários formativos, o maior potencial de reforma de 2017 era abrir uma janela de oportunidades para resgatar, integrar, qualificar e ampliar o ensino técnico. Mas essas oportunidades não foram aproveitadas desde então e não estão sendo aproveitadas agora. O MEC e o Legislativo precisam dedicar mais esforços para corrigir essa grave defasagem da educação nacional.