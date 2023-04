A convergência entre as fés monoteístas

Em 22 de março teve início o mês mais sagrado do ano para os muçulmanos, o Ramadã, quando os primeiros versículos do Alcorão são revelados ao profeta Maomé. Até 21 de abril, os islâmicos jejuarão do nascer ao pôr do sol, e guardarão esse tempo para reflexões e orações.

De 5 a 13 de abril, os judeus contam a saga da saída dos hebreus do Egito, onde eram oprimidos a mando do faraó. Esse é o Pessach, a Páscoa judaica, a Festa da Liberdade. Nesses dias, come-se matzá (pão ázimo), que nos remete ao pão que não deu tempo de fermentar na saída dos hebreus do Egito; há um jantar cheio de simbolismo, lê-se a Hagadá, um livro que contém toda a história do povo hebraico e que tem a função de recordar e contar de geração em geração essa história.

Em 9 de abril deste ano é comemorada a Páscoa cristã, a ressurreição de Jesus Cristo. É o marco que encerra a quaresma, após a Sexta-feira da Paixão e o Sábado de Aleluia, e no domingo somos surpreendidos por gostosos ovos de chocolate, um símbolo do renascimento. A Páscoa tem uma data móvel, cujos critérios para estabelecê-la foram definidos pela Igreja Católica durante o Concílio de Niceia, realizado no século IV d.C.

Para muitos, a Páscoa tem um significado muito profundo: foi por meio da ressurreição que a humanidade teve a redenção de seus pecados.

Essa ocasião tem mais um ponto de convergência entre o judaísmo e o cristianismo: o jantar de Pessach é a última ceia de Jesus.

Em comum às três religiões estão a seriedade e a entrega às suas crenças e seus costumes. Todas elas incluem preparativos que foram ditados há séculos e que encontram modificações e adaptações a suas respectivas pátrias e aos tempos.

O Ramadã, o Pessach e a Páscoa cristã caem na mesma época do ano, e as três são comemoradas por fiéis das religiões abraâmicas.

Um exemplo deste “encontro abraâmico” é a iniciativa da Universidade Harvard que propôs que se reproduzissem os passos de Abraão, pai das religiões monoteístas. A caminhada tem início onde se acredita que Abraão nasceu, Ur (hoje Iraque), e segue até onde foi sepultado, em Hebron, Israel. São 2 mil quilômetros que atravessam vários países. Também os muçulmanos têm de ir uma vez a Meca, e os judeus, três vezes ao ano para Jerusalém.

O Brasil, que tem a maior comunidade cristã do mundo, é exemplo do sincretismo religioso, que se traduz na convivência pacífica e harmoniosa.

Os judeus chegaram perseguidos pela Inquisição e, posteriormente, com as naus de Cabral. Fundaram no Recife a primeira sinagoga das Américas – Kahal Zur, que funciona até hoje.

Os muçulmanos que chegaram ao Brasil vieram como escravos africanos, trazidos da África Ocidental.

Durante a 1.ª Guerra Mundial houve um grande afluxo de islâmicos. E, em 1929, fundaram a maior mesquita da América Latina, que fica na capital paulistana, na Avenida do Estado.

Já na Era Moderna, os primeiros judeus se fixaram na bacia amazônica e participaram do ciclo da borracha. Posteriormente, a 2.ª Guerra Mundial fez com que buscassem refúgio no Brasil, fugindo dos nazistas. Aqui, foram recebidos de braços abertos e iniciaram a vida aprendendo a língua e trabalhando como mascates.

A Rua 25 de Março, em São Paulo, tida como o maior centro comercial da América Latina, é pontuada por imigrantes judeus e árabes, “primos” e “brimos”. Uma vitrine de convivência.

No final de 2022, visitamos o Vaticano e fomos recebidos pelo papa Francisco. Na ocasião, assinamos o Kishreinu, um documento que visa a estreitar mais as relações entre judeus e a Igreja Católica.

Como presidente do Congresso Judaico Latino-americano, não posso deixar de mencionar o trabalho contínuo feito em torno do diálogo inter-religioso, com visitas e ações junto com a Igreja Católica e os muçulmanos, participação em congressos inter-religiosos; concurso de homus; convidamos para nossas comemorações e participamos de outras culturas, como participamos há pouco de um jantar de Iftar, com representantes das comunidades judaica, cristã e muçulmana, organizado para enaltecer a coincidência de caírem no mesmo tempo a Páscoa, o Pessach e o Ramadã.

Somos abertos ao diálogo inter-religioso e acreditamos que, por meio dele, construiremos um mundo melhor e mais justo.

Chag Pessach Sameach (um bom Pessach); Ramadan Mubarak (Ramadã abençoado) e Feliz Páscoa!

*

ENGENHEIRO, É PRESIDENTE DO CONGRESSO JUDAICO LATINO-AMERICANO