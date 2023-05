A crise de confiança argentina

Normalmente, a renúncia de um incumbente à reeleição seria surpreendente. Mas nas condições anormais de temperatura econômica e pressão política argentina, a desistência de Alberto Fernández não surpreendeu ninguém. Ele prometeu “pôr a Argentina de pé”, mas entregou um país na lona. A inflação de três dígitos segue galopante, o dólar sobe e as reservas evaporam.

Debacles econômicas são rotina na Argentina. A peculiaridade é que a atual exprime uma crise de confiança, ou mais, de identidade política. Sintomaticamente, dois ex-presidentes e presidenciáveis também renunciaram ao pleito de outubro: Mauricio Macri, líder da oposição de centro-direita, e a vice-presidente, Cristina Kirchner. Ou seja, os últimos três governantes do país não querem voltar a governá-lo.

Como toda crise, esta pode acarretar uma letargia prolongada ou uma deterioração acelerada, mas também oferece oportunidades de renovação.

Desde a década de 40, o núcleo duro do peronismo, o populismo nacionalista, é o fator dominante na política argentina. Mas ele passou por metamorfoses. A penúltima foi o viés liberalizante de Carlos Menem, nos anos 90. A última foi o kirchnerismo. A presidência de Néstor Kirchner e depois de sua mulher, hoje viúva, Cristina, revigorou a identidade original: estatismo, clientelismo e radicalismo. Quanto mais cresciam os gastos e subsídios com um Estado e empresas improdutivas, mais cresciam o déficit e a inflação. Hoje, 4 em 10 argentinos vivem na pobreza.

O descrédito atingiu um ponto de saturação. Nas eleições legislativas de meio de mandato, a coalizão peronista Frente de Todos tomou uma surra. O próprio Fernández e seu ministro da Economia, Sergio Massa, ensaiaram concessões à oposição. Mas, sem firmeza, foram facilmente sabotados por Cristina.

A coalizão de centro-direita Juntos Pela Mudança tem uma oportunidade rara. Não faltam recursos ao país. O agronegócio é forte, há abundantes reservas de gás e lítio e um setor promissor de serviços digitais. As reformas são conhecidas: redução do tamanho do Estado e implementação de uma gestão meritocrática. O maior desafio é político.

Será preciso neutralizar o direitista radical Javier Milei. Ainda que não enfatize a pauta de costumes nem tenha vínculos com a ditadura, Milei tem sido comparado a Jair Bolsonaro (e a Donald Trump) por sua razia antipolítica. Nada ilustra melhor o simplismo de suas políticas econômicas ultralibertárias que o nome de seu plano: “Motosserra”.

As chances da direita moderada estão em construir uma ampla concertação que garanta o apoio parlamentar que faltou a Macri. Ela precisará sanar suas próprias divisões e ser honesta com a população como um médico é com seu paciente: não haverá crescimento sem sacrifícios. Talvez mais importante será apresentar propostas consistentes com seus próprios ideais: reduzir a desigualdade, promover a competição e um sistema tributário justo. Sua inconsistência histórica com eles sempre abriu flancos ao populismo de esquerda e, agora, pode abri-los ao populismo de direita.