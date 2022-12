A defesa da Constituição além da retórica

A Constituição de 1988 é hoje um dos poucos consensos nacionais. Todos os grupos políticos utilizam-na em seus discursos e argumentações. Ninguém defende abertamente a revogação das liberdades e garantias constitucionais. Ninguém critica explicitamente a existência de um Estado Democrático de Direito. Ninguém postula deliberadamente o fim dos direitos políticos.

Trata-se de fenômeno realmente surpreendente. A Constituição de 1988 tornou-se uma espécie de ativo retórico para todas as cores ideológicas, mesmo nos discursos autoritários e manifestamente contrários à própria Constituição. Manifestantes que rejeitam o resultado das eleições alegam que, em última análise, estariam defendendo a Constituição e as liberdades individuais. Aqueles que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) justificam a drástica medida dizendo que a Corte estaria descumprindo reiteradamente a Constituição. Grupos que pleiteiam a intervenção das Forças Armadas no exercício do poder civil afirmam encontrar essa possibilidade no texto constitucional.

Essa união em torno da Constituição é um aspecto positivo da sociedade brasileira atual. Por menor que seja, é um terreno comum sobre o qual se pode dialogar e construir soluções para a coletividade. De toda forma, é evidente que não basta a defesa retórica da Constituição, sem um mínimo de concordância a respeito do seu conteúdo. Afinal, qual é a Constituição que está sendo defendida? De que adianta dizer que se respeita a Constituição para depois rejeitar, por exemplo, o direito constitucional de a maioria escolher o presidente da República?

A Constituição não é uma ideia vaga. É um texto específico, que só pode ser alterado pelo Congresso por meio de um procedimento específico e com quórum qualificado. Não há discussão sobre a redação do texto constitucional. Ele é o conteúdo aprovado pela Assembleia Constituinte, com as alterações feitas pelo Legislativo. Por mais mudanças que tenham sido feitas – 125 Emendas Constitucionais (ECs) foram aprovadas, além de 6 Emendas Constitucionais de Revisão –, não há nenhuma dúvida sobre o texto vigente. Todos podem ler e consultar a Constituição vigente no País.

O problema, dirão todos com razão, é o modo como cada um entende o texto constitucional. Não há como escapar disso. A Constituição, assim como as outras leis de menor hierarquia, é um texto – uma sucessão de palavras – e todo texto exige necessariamente interpretação. No caso da Constituição de 1988, há termos não unívocos, expressões abertas, conceitos com múltiplas camadas, passagens que podem colidir com outras. Tudo isso reforça a possibilidade de diversas leituras, de diferentes interpretações, de variadas aplicações, mesmo que se respeite integralmente a literalidade do texto.

Há muitas possibilidades de interpretação, mas para todos deve valer a mesma Constituição. Daí decorre a necessidade de haver um intérprete final da Constituição, alguém com atribuição de dar a última palavra sobre a aplicação concreta do texto constitucional. De outra forma, por mais perfeita que fosse a redação constitucional, haveria uma grande confusão normativa, com infindáveis disputas a respeito de qual leitura da Constituição deve prevalecer.

Além disso, esse intérprete deve dispor das condições para aplicar a Constituição de forma livre. Precisamente para que não seja um Estado absolutista, com poderes absolutos, Executivo e Legislativo não podem dar a palavra final sobre a interpretação do texto constitucional. É preciso ter uma real separação dos Poderes. Ou seja, se a Constituição é fundamental para o País, deve haver uma Corte constitucional funcionando livremente: sem amarras e sem pressões.

Essa autonomia do STF não é autorização para ministros inventarem uma Constituição de acordo com suas vontades. É antes a condição para que, fiel ao texto constitucional, a decisão do Supremo seja acolhida por todos.

A conclusão não é difícil. A defesa da Constituição merece ser menos retórica e mais operativa. Por parte de todos.