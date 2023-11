O presidente Lula da Silva tem até amanhã para tomar uma decisão sobre o projeto de lei que estende a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam no País até 2027. Sem o benefício, estarão ameaçados 9 milhões de empregos nas indústrias de confecção e vestuário, calçados, couro, têxtil, construção civil, infraestrutura, comunicação, tecnologia da informação, máquinas e equipamentos, call center e transportes, entre outros.

Tal política tem sido um instrumento fundamental para preservar os cada vez menos numerosos empregos formais que ainda existem no País. Por meio da medida, as empresas podem substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de salários pelo recolhimento de alíquotas de 1% a 4,5% da receita bruta, a depender do setor.

Adotada em 2011, a proposta nasceu para ser uma ajuda temporária aos setores que não conseguiram se recuperar das consequências da crise mundial de 2008. Mas, como se sabe, este não foi o único percalço a que estes segmentos estiveram sujeitos nos últimos 12 anos, entre os quais se incluem uma longa recessão e a pandemia de covid-19.

Passado o pior momento da emergência sanitária, o País ainda precisa lidar com suas sequelas econômicas. A inflação desacelerou, mas continua acima dos objetivos definidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para trazer a inflação de volta à meta, o remédio é a política monetária conduzida pelo Banco Central (BC). Juros altos, no entanto, são fatais para a maioria dos setores econômicos, sobretudo os que mais empregam mão de obra.

No mundo ideal, o custo para contratação de trabalhadores seria bem mais baixo. O governo, por sua vez, adotaria uma política fiscal mais austera e condizente com a realidade das contas públicas. O alinhamento das políticas fiscal e monetária reduziria a necessidade de o BC manter a Selic tão elevada e proporcionaria condições mais favoráveis para o setor privado atuar.

O Legislativo compreende esse contexto, tanto que, em 2020, derrubou o veto do então presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da folha de pagamento, por 430 votos na Câmara e 64 no Senado. No ano seguinte, o próprio governo firmou um acordo com os parlamentares para estender a vigência da medida até 31 de dezembro de 2023.

A pouco mais de um mês do fim desse prazo, as empresas aguardam uma sinalização por parte do governo para que possam manter seus planos e orçamentos para o ano que vem. Politicamente, vetar a proposta seria comprar uma briga desnecessária com o Congresso, que derrubaria o veto sem qualquer dificuldade. Não convém testar a força da combalida articulação política.

O governo preferia que o tema fosse tratado de forma ampla em uma segunda etapa da reforma tributária, que tratará dos impostos que incidem sobre a renda – proposta cuja necessidade este jornal defende. Mas até que esse debate esteja amadurecido e pronto para ser submetido à votação, tais setores não podem ficar desassistidos, sob pena de deixar milhões de trabalhadores à mercê da informalidade e do desemprego.