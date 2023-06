A diplomacia se move

Em tempos de guerra, a ponderação de Carl von Clausewitz é recorrentemente lembrada: “A guerra é a continuação da política por outros meios”. Mas o inverso também vale: “A política é a finalização da guerra por outros meios”.

No palco, o drama segue o previsto. A Rússia recebe recursos de exportações redirecionadas fora do Ocidente, tem mais poder de fogo e mantém demandas injustas e maximalistas: neutralidade da Ucrânia e cessão de territórios. A Ucrânia leva vantagem no moral, faz progressos contraofensivos e mantém demandas justas, mas irrealistas: que a Rússia devolva os territórios tomados em 2022 e 2014, responsabilize-se por seus crimes e os compense. Uma guerra longa está contratada.

Nos bastidores, porém, as engrenagens diplomáticas parecem se mover. Em julho, haverá uma cúpula da Otan. Antes, autoridades da Ucrânia e seus aliados articulam uma possível “cúpula da paz” para discutir, também em julho, o plano de paz da Ucrânia. Os participantes podem incluir países neutros como Índia, Brasil e até a China.

De volta ao palco, os aliados mantêm seu apoio à Ucrânia “até onde for necessário”. A China mantém sua ambígua “neutralidade pró-Rússia”. O “Sul Global” segue inamovível a distância do conflito.

Mas a diplomacia ao menos está sendo ventilada. Moscou já foi forçada desde o início a adotar um Plano B mais custoso (econômica, militar e geopoliticamente) que a vitória fulminante inicialmente planejada e acaba de enfrentar uma rebelião armada. Kiev tem capital moral, mas sua economia agoniza. Ambos já perderam 100 mil soldados cada. China e Índia deixaram claro a Putin que excessos não serão tolerados. Se não em público, em privado os ocidentais se perguntam até onde é necessário ir, com diferentes respostas. E ninguém quer uma escalada para além da Ucrânia e muito menos com a Otan, ou seja, uma 3.ª Guerra.

Quase 90% dos ucranianos querem que o país continue lutando. Seu destino, porém, depende não só da coragem de seus soldados, mas de fatores que não controla: a ousadia de Putin e a resiliência do Ocidente. Para apoiadores mais fervorosos, qualquer conversa sobre diplomacia soa a apaziguamento. Mas há um dilema incontornável no conflito entre a legitimidade e a força. A causa ucraniana é justa, e a justiça demanda rendição incondicional da Rússia. Mas a Rússia é forte, e a paz dificilmente será conquistada sem concessões. Quais? A Crimeia e/ou territórios em Donbass? A integração na Otan? E quais garantias a deixariam satisfeita após a debacle do memorando de Budapeste, de 1994, quando Rússia, EUA e Reino Unido prometeram segurança à Ucrânia em troca da cessão de suas ogivas à Rússia? São questões que sempre estiveram no ar. Mas agora parece haver disposição para investigá-las.

A diplomacia se aquece para entrar no palco. O erro seria acreditar que ela excluiria o apoio militar à Ucrânia. Ajudá-la com armas para que avance na batalha dará mais força à sua mão numa mesa de negociação. A paz ainda está distante e uma paz plenamente justa é utópica. Mas não se pode poupar esforços para atingir uma paz a menos injusta possível.