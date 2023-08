A falsa austeridade do Legislativo

O Congresso aprovou a medida provisória (MP) que reajusta o salário mínimo e cria uma política de valorização permanente do piso. A proposta já estava em vigor desde 1.º de maio, mas foi aprovada dias antes de perder validade. A ela, o governo agregou a atualização da tabela do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF), assunto que estava em outra medida provisória cujo prazo de vigência também estava prestes a se encerrar. No Legislativo, não havia qualquer resistência a quaisquer dos temas. Segurar a tramitação das MPs foi apenas uma estratégia dos deputados do Centrão para mostrar sua força.

Do governo federal, a Câmara cobra a fatura dos cargos prometidos na reforma ministerial após a aprovação de projetos da agenda econômica no primeiro semestre do ano. Os deputados aproveitaram também para desafiar o Senado – e a própria Constituição – no imbróglio sobre as comissões mistas de medidas provisórias. Protelar a tramitação de MPs tem sido uma estratégia eficiente para limitar o poder dos senadores e ampliar o da Câmara. Como as MPs caducariam na próxima semana, o Senado não queria ter de assumir sozinho o desgaste político de rejeitá-las.

Disputas políticas entre o Executivo e o Legislativo ou entre a Câmara e o Senado são comuns e até naturais. O problema é quando esses embates ultrapassam os limites do razoável e ignoram a lei, como ocorreu nesta semana.

O reajuste do salário mínimo tem forte impacto nas contas públicas, assim como a atualização da tabela do Imposto de Renda. E, como determinam a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, esses aumentos de gastos gerariam perdas que precisariam ser compensadas, seja por aumento de receitas, seja por contingenciamento de gastos na mesma proporção.

Da forma como a MP foi aprovada no Legislativo, no entanto, apenas os gastos foram garantidos, e as receitas ficaram para depois. Os parlamentares se recusaram a aprovar a emenda com a taxação dos fundos offshore, item que também estava na MP da atualização da tabela do Imposto de Renda justamente para compensar as perdas de arrecadação associadas a ela.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chegou a classificar a tributação dos fundos offshore como o maior jabuti da história recente, como se a intenção de taxar o dinheiro investido em paraísos fiscais fosse uma completa surpresa. Encurralado, o Executivo teve de recuar e enviar um novo projeto de lei com o mesmo tema, dando ao Congresso mais tempo – talvez infinito – para debatê-lo.

Eis a austeridade fiscal dos parlamentares posta à prova. Também ficou para depois o envio de uma medida provisória para taxar os fundos exclusivos, veículos de investimento dos super-ricos com patrimônio superior a R$ 10 milhões. Ao contrário de aplicações semelhantes, esses fundos estão isentos da tributação semestral conhecida como come-cotas. Taxá-los, portanto, mais do que uma medida arrecadatória, seria uma questão de isonomia e uma maneira de reverter a regressividade que ainda caracteriza o injusto sistema tributário do País.