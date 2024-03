A fúria eleitoral de Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez da tribuna do Capitólio o palanque para cimentar sua disputa à reeleição. Seu discurso sobre o Estado da União, na noite de quinta-feira, fugiu dos protocolos tradicionais. Em uma fala vários decibéis acima de seu tom natural, o líder democrata proferiu uma peça raivosa contra a candidatura de seu antecessor, Donald Trump, e fustigou a bancada republicana no Congresso. Se foi capaz de expressar energia política suficiente para chacoalhar correligionários céticos de sua vitória eleitoral, o tempo dirá. Neste momento, porém, sua opção por apresentar um “Estado de Biden”, em vez do esperado Estado da União, acentua a disfuncionalidade da política do país ao liquidar de vez com a margem quase inexistente de diálogo entre os dois partidos.

Biden perdeu a oportunidade de apresentar-se como estadista cioso do retorno da democracia americana aos trilhos da concertação entre os dois polos políticos. Apenas em raros instantes chamou, timidamente, os republicanos a conversar com o governo democrata sobre temas de consenso impossível, como a política de imigração. Em outros, respondeu com indisfarçável irritação às vaias e provocações de parlamentares da oposição. Um Biden mais energético, assertivo e rancoroso, completamente desconhecido da classe política e dos cidadãos, surgiu durante um dos eventos oficiais que mais atraem a audiência do público americano a cada ano – mas como candidato, e não como chefe de Estado e de governo.

Desde os tempos de Thomas Jefferson, no fim do século 18, o discurso anual do presidente americano assinala os feitos de sua administração e os projetos e objetivos para o restante do ano. Biden até cumpriu parte dessa premissa. Porém, escancarou seu interesse maior de remarcar a diferença de sua gestão com a de Trump e de ressaltar os riscos para o país e para a democracia caso o adversário volte ao poder.

Ao insistir no viés eleitoral, Biden trouxe Trump ao último Estado da União de seu mandato presidencial. Mencionou 13 vezes o republicano, sempre como “meu antecessor”. A ironia não passou despercebida. Mas, ao digladiar-se com a oposição no Congresso — hoje totalmente a serviço de Trump – e anunciar o envio de pautas controversas, como a descriminalização do aborto, o democrata assumiu riscos consideráveis para o que resta de sua gestão na Casa Branca. O embate entre “nós contra eles”, máxima republicana agora fixada também pelo presidente e pré-candidato democrata, dobra a aposta na falta de conciliação.

Como Biden afirmou, corretamente, os EUA vivem um “momento sem precedentes” de sua história, no qual a “liberdade e a democracia estão, ao mesmo tempo, sob ataque em casa e no exterior”. A política americana, como ressaltou, precisa abandonar ideias velhas de “ódio, raiva, revanche, vingança” e “ter visão sobre o futuro que a América pode e deve alcançar”. Se assim realmente pensa, faltou a Biden a sensatez de reescrever seu discurso antes de proferi-lo.