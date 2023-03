A inacreditável volta do Imposto de Exportação

O governo conseguiu sair da enrascada em que havia se metido ao prorrogar a equivocada desoneração dos combustíveis, adotada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na véspera da eleição, e felizmente determinou a volta da tributação sobre gasolina e etanol. No anúncio da medida, no entanto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que as alíquotas serão mais baixas e, para compensar a perda, o governo vai ressuscitar a taxação de exportações – desta vez, sobre o óleo bruto.

O Imposto de Exportação (IE), como todo tributo regulatório, pode ser cobrado de forma imediata, sem respeito ao princípio da anterioridade. Essa situação peculiar se deve ao fato de que esse tipo de tributo, mais do que intenções meramente arrecadatórias, tem o objetivo de induzir o comportamento dos agentes e estimular ou reprimir o consumo de algum item. O governo, no entanto, não escondeu qual era o principal motivo a justificar a criação do Imposto de Exportação sobre o petróleo: arrecadar os R$ 6,66 bilhões de que o Executivo abriu mão ao não ter coragem de aplicar integralmente as alíquotas de PIS e Cofins sobre gasolina e etanol em vigor até meados do ano passado. Ou seja, o objetivo é exclusivamente arrecadatório – razão pela qual não será surpresa se o caso for parar na Justiça.

Há inúmeros motivos para ser contra a aplicação do Imposto de Exportação. Embora sua existência tenha sido assegurada pela Constituição de 1988, o imposto não faz parte da tradição tributária brasileira e foi utilizado pouquíssimas vezes ao longo da história – como na crise mundial de 1930, época em que incidiu sobre o café. Na atualidade, trata-se de um imposto em completo desuso – afinal, em um mundo globalizado, o esforço da maioria dos países é reduzir custos internos para ampliar a competitividade de seus produtos e serviços.

Sempre há exceções a regras universais, e o País acaba de se juntar a uma das mais célebres delas. A Argentina adotou não só esse tipo de imposto, como também cotas máximas para vendas externas, em tentativas malsucedidas de garantir o abastecimento e conter os preços de itens como trigo, carne e soja. No Brasil, o Congresso chegou a levantar discussões sobre o Imposto de Exportação em junho do ano passado, mas ficou muito claro tratar-se apenas de um blefe com outros objetivos implícitos – pressionar a Petrobras a espaçar os reajustes e aprovar a lei complementar que impôs um teto na cobrança de ICMS sobre combustíveis.

Oficialmente, a tributação sobre a exportação de petróleo foi gestada para ser temporária, tanto que o governo não conta com a aprovação da Medida Provisória pelo Congresso. Pode até ser verdade. Mas o simples fato de que o imposto foi considerado uma alternativa viável por um governo que iniciou o mandato há dois meses abre um precedente muito perigoso para todos os setores que sustentam a pauta brasileira de exportações, como o agronegócio e a indústria de mineração.

O fato de que o Brasil se tornou um grande exportador de petróleo não é acidente do destino, mas resultado direto de investimentos, eficiência e baixo custo de produção. O mesmo raciocínio que vale para a produção de commodities agrícolas e de minério de ferro. Por isso, taxar as exportações, mais do que algo anacrônico, é também uma medida medíocre, sobretudo para fins fiscais. O saldo comercial positivo, aliado ao Investimento Estrangeiro Direto (IED), é o que compensa o déficit no balanço de pagamentos e tem sido fundamental para manter o câmbio relativamente estável. Com o Imposto de Exportação, o governo contribuiu para minar os dois de uma só vez.

Impressiona, portanto, que o governo Lula tenha levado a termo uma proposta como esta em um momento de tantas incertezas na economia. Para além de penalizar um dos setores que mais contribuem para a atração de investimentos, a geração de empregos e o crescimento, o governo subestima o impacto que esse anúncio pode ter sobre as expectativas dos agentes econômicos dos mais diversos setores. Ainda há tempo para assumir o erro e reverter a medida.