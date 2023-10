A inconstitucional precarização da PGR

No dia 26 de setembro, encerrou-se o mandato de Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR). No entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não indicou um novo nome para suceder-lhe. A função de chefia da PGR vem sendo exercida interinamente pela subprocuradora-geral Elizeta Maria de Paiva Ramos.

Essa interinidade é uma situação nova. Desde a redemocratização, nenhum presidente da República demorou tanto na indicação de um nome para chefiar a PGR, que, para assumir a função, ainda terá de ser sabatinado e aprovado pelo Senado. Mas nessa situação há mais do que mera novidade. A não indicação para o cargo de procurador-geral da República, fazendo com que ele seja exercido de maneira interina, é um modo de burlar as garantias constitucionais da função e, consequentemente, um enfraquecimento da necessária independência do Ministério Público.

A Constituição de 1988 atribuiu ao procurador-geral da República funções importantes, que podem ser incômodas ou mesmo colidirem frontalmente com os interesses do presidente da República. Destaca-se, em primeiro lugar, a competência exclusiva para apresentar denúncias criminais contra o chefe do Executivo federal, com exceção dos crimes de responsabilidade.

Mas a questão não se refere apenas a essa competência, cujo exercício é, a princípio, muito excepcional. Segundo a Constituição, no seu art. 103, § 1.º, o procurador-geral da República tem de ser ouvido previamente em todas as “ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal (STF)”. E isso nada tem de excepcional: é o funcionamento habitual, de todos os dias, da Corte constitucional. Uma PGR refém do Palácio do Planalto pode, portanto, representar um risco importante no aprumo dos trabalhos do STF; em especial, no controle de constitucionalidade. A previsão constitucional da participação do procurador-geral da República nas ações do Supremo não é exigência burocrática, mas fruto da compreensão de que o Ministério Público é indispensável para o bom funcionamento da Justiça.

Outro elemento a corroborar essa realidade é o fato de que, dentre os 15 membros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 2 são escolhidos pelo procurador-geral da República.

A Constituição de 1988 estabelece ainda duas competências muito significativas para o procurador-geral da República. Na hipótese de grave violação de direitos humanos, com o objetivo de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, cabe ao chefe da PGR requisitar, perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em qualquer fase do inquérito ou processo, o deslocamento de competência do caso para a Justiça Federal. Importante para a efetividade dos direitos humanos, essa atribuição pode gerar não pequeno constrangimento político para o Palácio do Planalto.

Compete ainda ao procurador-geral da República requisitar ao STF intervenção federal nos Estados para assegurar o respeito ao sistema representativo e ao regime democrático; aos direitos da pessoa humana; à autonomia municipal; à prestação de contas da administração pública, direta e indireta; e à aplicação do mínimo exigido para a saúde e a educação.

Para que o procurador-geral da República possa exercer bem essas funções, a Constituição impede que ele seja destituído do cargo pelo presidente da República. Sua remoção exige a autorização da maioria absoluta do Senado. No entanto, e aqui está a burla impetrada por Lula da Silva, enquanto a PGR estiver sendo chefiada interinamente, o presidente consegue remover a pessoa do cargo a qualquer momento.

Trata-se de uma precarização da PGR, que viola toda a sistemática constitucional prevista para o Ministério Público. A Constituição estabeleceu mecanismos para assegurar a independência e a estabilidade da instituição. No entanto, a interinidade do procurador-geral da República subverte tudo isso, com o posto à mercê dos humores do Palácio do Planalto.