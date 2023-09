A necessária revitalização do G-20

“Uma Terra, Uma Família, Um Futuro.” Idealmente, o slogan da presidência da Índia do G-20, que culminou com a cúpula do fim de semana, representa as melhores aspirações do grupo que congrega as 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia, incluindo países desenvolvidos e em desenvolvimento de todos os continentes. Sua primeira cúpula, em 2009, foi decisiva para mitigar a crise financeira global. À época, seu presidente, o premiê britânico Gordon Brown, disse que a cúpula representava “um mundo se unindo”. Mas, se o atual presidente, Narendra Modi, fosse acometido por um surto de sinceridade, seria obrigado a dizer que esta cúpula representou “um mundo se desagregando”.

A crise da globalização, as fraturas do sistema multilateral, as tensões entre EUA e China e a guerra na Ucrânia minaram a cooperação do G-20 no momento em que ela é mais necessária. Faltou pouco para que a cúpula se encerrasse, pela primeira vez, sem uma declaração conjunta.

A ausência de Vladimir Putin, pelo segundo ano, era esperada. Mais sintomática foi a ausência inédita do líder chinês, Xi Jinping. Ela tem uma motivação tática e talvez estratégica. Pequim tentou diluir a atuação da Índia, com quem rivaliza na Ásia e disputa a liderança do Sul Global. Mas a manobra também sinaliza a intenção da China de privilegiar fóruns onde tem ingerência. A ausência de Xi contrastou com seu protagonismo ostensivo para ampliar o Brics.

A suavização das críticas à invasão russa foi uma solução de compromisso para valorizar a presidência da Índia, com quem o Ocidente busca aprofundar laços para desestabilizar as ambições chinesas. Nesta linha estão as demonstrações de apoio e cooperação com o mundo em desenvolvimento, como a Aliança Global para Biocombustíveis, liderada por EUA, Brasil e Índia, ou o anúncio de um megaprojeto para interligar o Sul da Ásia ao Golfo Árabe e à Europa, em contraponto à Rota da Seda chinesa.

Sob a presidência da Índia, a União Africana se tornou membro do G-20, e foram promovidos avanços na reestruturação dos bancos de desenvolvimento multilaterais, da dívida dos países em desenvolvimento e das finanças climáticas.

São pontos que o Brasil, que assume a presidência, pode dar continuidade. O País tem pouca alavancagem para interferir nas fricções das placas tectônicas geopolíticas, e as condições de cooperação na cúpula de Brasília em 2024 podem estar ainda mais periclitantes. Mas, se focar na agenda econômica e, especialmente, na ambiental, o País pode dar uma relevante contribuição.

Idealmente, o lema anunciado pelo presidente Lula – “Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável” – vai nessa direção. Na prática, suas declarações fazendo pouco-caso dos compromissos do Brasil com o Tribunal Penal Internacional ou recriminando os países ricos pela crise climática podem prejudicar essa “construção”.

“Uma Terra” é uma realidade inescapável. Mas, se o G-20 não encontrar os meios de revitalizar o multilateralismo para unir uma “família” em franca desagregação, o futuro será cada vez menos promissor.