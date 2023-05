A responsabilidade dos bancos centrais

Os principais bancos centrais (BCs) do Ocidente estão sendo criticados – duramente – por não exercerem da forma adequada seu papel de fiscalizador das instituições financeiras sob sua supervisão. O detonador das observações negativas sobre sua atuação é a crise bancária que afeta especialmente o mercado norte-americano, mas que também levou à compra do Credit Suisse pelo seu maior concorrente, o UBS.

Se a crise se alastrar, poderá afetar a ainda frágil retomada da economia mundial, como alertaram os ministros da Fazenda da Ásia numa reunião no início do mês na Coreia do Sul. Suas preocupações foram resumidas no discurso do ministro japonês, Shunichi Suziki: “Os crescentes riscos financeiros observados na recente turbulência do setor bancário nos Estados Unidos e na Europa podem prejudicar a recuperação econômica global”.

Na sexta-feira, chamou a atenção o tom severo com que o Banco Central Europeu (BCE) foi tratado pelo Tribunal de Contas Europeu abordando questões técnicas. O BCE, afirma o comunicado, tem sido muito negligente na supervisão dos maiores credores da zona do euro, ao se pedir maiores garantias de que “o risco de crédito seja administrado e coberto adequadamente”. Os auditores indicaram que o banco central dos europeus não foi suficientemente agressivo ao pressionar os bancos da zona do euro a reduzir o elevado nível de inadimplência dos empréstimos. O BCE teria sido lento nos critérios para capital mínimo das instituições bancárias.

O relatório, de 121 páginas, veio coroar uma série de comentários desfavoráveis aos bancos e alertas de que a crise bancária não terminou, feitos por especialistas. Uma das vozes críticas foi de Lucrezia Reichlin, professora de economia da London Business School, numa entrevista divulgada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

A economista reconheceu que, nos últimos anos, os bancos centrais intervieram proativamente como provedores de liquidez e aprenderam a fazer isso melhor do que no passado. O senão que ela levanta é que o sistema atual do modelo de negócios dos bancos, em muitos países, não exige que os empréstimos sejam totalmente garantidos por depósitos. A recente crise é um lembrete doloroso da “instabilidade fundamental” desse modelo, afirmou Reichlin.

Num artigo para o Financial Times, outro especialista, Amit Seru, professor da Universidade Stanford, informou que no Silicon Valley Bank, um dos bancos que entraram em colapso em março, nos Estados Unidos, 92,5% dos depósitos não eram segurados no fim do ano passado.

No caso de iliquidez de um banco, as autoridades monetárias de um país precisam considerar como atuar para evitar que outras instituições financeiras sejam contagiadas. E aí que mora o perigo para o bolso das pessoas – às vezes, o banco central usa o dinheiro dos contribuintes para evitar o impacto da falência de um banco.

No âmago desses e de outros alertas estão a preocupação com os rumos da economia mundial e a necessidade de aprimorar a fiscalização e o controle do sistema bancário, essencial para o funcionamento adequado de qualquer economia.