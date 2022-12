A ressurreição da Mata Atlântica

Muito se fala da “terra devastada” legada pela administração de Jair Bolsonaro. Independentemente da clivagem sobre o que é verdade ou exagero, na gestão ambiental ela é tão real que nem sequer é figura de linguagem: a devastação foi literal. Dia após dia vêm à tona novos recordes de desmate. Nesse cenário, a Conferência de Biodiversidade da ONU (COP-15) trouxe um fio de esperança, ao declarar o Pacto Trinacional pela Restauração da Mata Atlântica, uma das 10 iniciativas de Referência da Restauração de Ecossistemas.

Com efeito, a Mata é hoje um fiapo do que foi, com só 12% de sua cobertura original. Ainda assim, o bioma está presente em 17 Estados, abriga 70% da população e responde por 80% do PIB. Dele dependem serviços ecossistêmicos como a produção de alimentos, abastecimento de água, energia hidrelétrica, purificação do ar e regulação do clima.

Mesmo com uma fração da cobertura primitiva, a Mata abriga a maior diversidade de árvores por hectare do mundo e 2 mil espécies animais. Um estudo na revista Nature estimou que ela compõe um conjunto de ecossistemas cuja recuperação de 15% da área desmatada evitaria 60% da extinção de espécies ameaçadas no planeta e absorveria 30% do CO2 acumulado desde a Revolução Industrial.

Diferentemente da Amazônia, a devastação da Mata já ultrapassou o limiar crítico (30%) a partir do qual sua biodiversidade começa a colapsar. A mera redução do desmatamento não basta. É preciso zerá-lo e promover a restauração em escala.

O Pacto Trinacional, que envolve organizações da Argentina e Paraguai, foi prestigiado por atuar tanto na preservação como na ampliação de sistemas agrícolas de baixo carbono e na restauração da floresta. Dado que ela é composta por espaços fragmentados, o mero replantio pulverizado é pouco eficaz. Por isso, a ONU destaca a criação de corredores verdes entre as áreas remanescentes, com um impacto regenerativo oito vezes maior.

O Brasil possui um bom arcabouço legal e vem desenvolvendo marcos de governança e tecnologia para a restauração. Estima-se que o País represente 20% das oportunidades globais nas Soluções Baseadas na Natureza, que, além dos ganhos ambientais, oferece oportunidades de renda no meio rural, como a silvicultura de espécies nativas, os sistemas agroflorestais e o pagamento por serviços ambientais a produtores que investem em restauração. Mas os elementos civis e políticos desse ecossistema estão desconectados. Um dos desafios do novo governo será integrá-los.

O reconhecimento do Pacto pela ONU gera oportunidades de apoio técnico e financeiro. É fundamental capitalizá-las, já que iniciativas que combinem preservação e desenvolvimento econômico em um ecossistema complexo como a Mata Atlântica podem servir de modelo para outros biomas, sobretudo a Amazônia.

Na Mata, o passado, o presente e o futuro do Brasil se encontram. Há cinco séculos a Nação vem crescendo a partir dela, mas ao custo de levar seus recursos a ponto do esgotamento. Da sua restauração depende o futuro não só do País, mas em boa medida do mundo.