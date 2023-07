A retomada da confiança na política

O Índice de Confiança Social (ICS) 2023, divulgado há poucos dias pelo Ipec, trouxe um dado alvissareiro para o fortalecimento da democracia representativa no País. A confiança dos eleitores nos partidos políticos e no Congresso não só aumentou em relação a levantamentos anteriores, como atingiu os maiores patamares desde o início da série histórica, em 2009. Em qualquer país, a democracia será tão mais vibrante quanto maior for a percepção dos cidadãos de que a política é o único meio para a concertação civilizada da miríade de interesses em disputa na sociedade. Fora da política, só restam a truculência dos tiranos e o engodo dos populistas.

Para aferir o ICS em relação às instituições, o Ipec adota uma escala de 0 a 100 pontos, sendo 0 a pontuação que indica “nenhuma confiança”, e 100, “confiança absoluta”. A confiança nos partidos políticos atingiu 34 pontos em 2023. À primeira vista, pode parecer um resultado ruim. Mas as duas únicas vezes em que a confiança nas legendas ultrapassou a barreira dos 30 pontos foram em 2009 (31 pontos) e 2010 (33 pontos). Ademais, quando se observa a evolução histórica do indicador, é particularmente notável que entre 2015 e 2018, no auge da Operação Lava Jato e da aversão à política instilada na população pela sanha purgadora de alguns membros da força-tarefa, a confiança nos partidos oscilou entre 16 e 18 pontos.

Em relação ao Congresso, a confiança dos eleitores é um pouco maior – e há algum tempo. A instituição obteve 40 pontos no ICS 2023, um crescimento de seis pontos em relação à pesquisa realizada no ano passado e o melhor índice desde 2010 (38 pontos). Tradicionalmente, o Congresso tem se mostrado mais confiável aos olhos dos eleitores do que os partidos. A série histórica do Ipec revela essa tendência e é compreensível que seja assim. O Congresso, como instituição, parece ser visto pela sociedade como um ente de representação política mais alinhado ao interesse público, enquanto as legendas seriam mais autocentradas, ou seja, mais inclinadas a privilegiar seus próprios interesses e os de seus membros quando estes conflitam com o que a maioria dos eleitores pesquisados entende ser o melhor interesse público.

Em que pese a melhora expressiva no índice de confiança nos partidos políticos e no Congresso, é incontornável o fato, de resto evidente, de que a maioria dos eleitores ainda não confia nessas instituições democráticas. Confiança absoluta jamais haverá, e isso não é necessariamente ruim. A desconfiança que se traduz em vigilância só tende a fortalecer a representação política. No entanto, também é verdade – e extremamente positivo – que o sentimento antipolítica, que, entre tantos males causados ao País, deu na eleição de alguém como Jair Bolsonaro, um dos mais desqualificados presidentes em toda a história republicana, parece, enfim, dar sinais de arrefecimento.

De todo modo, a chamada classe política tem um grande desafio nas mãos: aproximar-se mais dos eleitores e, principalmente, agir em prol do interesse público, respeitadas, é evidente, as diferentes ideologias, os valores e propostas para o País que cada partido defende.

Os partidos políticos e o Congresso constituem o coração da democracia representativa. Basta dizer que a filiação partidária é das condições indispensáveis de elegibilidade fixadas pela Constituição. Ao fim e ao cabo, os deputados e senadores, além de outros representantes eleitos nas três esferas da Federação, servem como pontes que conectam os anseios da população à esfera pública – locus do processo decisório no regime democrático. É para o Congresso que convergem as mais diferentes ideias e perspectivas sobre o País e a vida em sociedade. É lá que políticas públicas que nortearão o comportamento de todos os cidadãos são moldadas.

Sem partidos atuantes e confiáveis, a diversidade de vozes sociais, que tanto enriquece a democracia, estaria ferida de morte. E o Congresso seria menos um retrato da sociedade do que a feição de uma elite política e desconectada daqueles que deveria representar.