A reviravolta no Chile

As eleições para a nova Assembleia Constituinte chilena não deixam dúvida quanto ao derrotado: a coalizão governista de esquerda obteve só 17 das 50 cadeiras. A vitória da oposição de direita é mais relativa. A direita tradicional e moderada (a coalizão Chile Seguro) obteve só 11 cadeiras. O triunfo indisputável foi da nova direita radical, o Partido Republicano, com 22 cadeiras. O resultado, paradoxalmente previsível e surpreendente, expõe as dimensões da instabilidade política chilena e do desafio que as forças na Constituinte, no Parlamento e no Executivo enfrentarão para levar a nova Carta a bom termo.

O resultado surpreende quando se considera o giro de 180° em relação à onda refundacional que varreu o país após os protestos massivos de 2019. Os líderes partidários se viram obrigados a ativar um plebiscito e 78% dos eleitores votaram para substituir a Constituição herdada da ditadura de Augusto Pinochet. Os progressistas surfaram nessa onda. Primeiro, com a composição da primeira Constituinte, em 2020, fundamentalmente com representantes das esquerdas (a nova e a radical) e candidatos independentes. Depois, em 2021, o jovem progressista Gabriel Boric foi eleito presidente.

Por outro lado, o resultado é previsível considerando o malogro da esquerda. A primeira proposta de Constituição resultou numa lista hipertrofiada de desejos progressistas maximalistas que acabou rechaçada por 62% dos eleitores. A popularidade de Boric derreteu com a convergência de quatro crises: a migratória (de venezuelanos); a dos incidentes violentos dos povos Mapuche; a econômica; e, sobretudo, a da segurança pública. A direita radical aproveitou essa tempestade perfeita para retaliar. O paradoxo é que ela se vê no comando de um processo constituinte ao qual se opôs.

A direita tradicional vive um aparente dilema: pode se dobrar aos radicais, formando uma maioria qualificada apta a aprovar o que quiser à revelia da esquerda, ou se opor a eles, aliando-se à esquerda. Ocorre que a bancada radical tem poder para vetar o que bem entender.

O presidente Boric apelou aos vitoriosos para que não cometam os mesmos erros de sua coalizão e “saibam escutar quem pensa distintamente”. De fato, se os Republicanos extremarem posições, provavelmente serão rechaçados no plebiscito de dezembro que aprovará ou não a Carta.

O fiel da balança está no centro. Mas ele está esvaziado e precisará se recompor. Isso implica que a esquerda moderada (o Partido Socialista, com sete cadeiras) saiba construir pontes com a centro-direita, especialmente em relação a direitos sociais. Eles foram o motor que levou os chilenos a optar por uma nova Constituição. A atual garantiu as condições para um crescimento econômico robusto, mas falhou na distribuição dos dividendos. Na última Constituinte, correu-se o risco de jogar o bebê (do crescimento) junto com a água do banho. Na atual, se a direita reacionária não se moderar e se o centro não se entender, corre-se o risco inverso: de jogar fora a água do banho, deixando o bebê sujo.