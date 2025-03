A senilidade petista

O Partido dos Trabalhadores (PT) comemorou seus 45 anos de existência num evento no último fim de semana (22/2) com a cara do PT. Foi uma reafirmação da capacidade do partido de construir uma realidade própria. O refúgio num universo onírico chegou ao paroxismo durante o discurso do presidente Lula da Silva. Dele se ouviu, por exemplo, que “o PT não é apenas um partido, é uma ideia”. Lula disse ainda que, como tal, “ninguém pode matar uma ideia”, exibindo sua incurável síndrome persecutória, de quem acredita que forças do mal estão diariamente dispostas a remover o partido do mapa. Também descreveu uma inexistente “economia que cresce para todos”.

São 45 eloquentes anos de peso inquestionável sobre nossa história política, mas tão eloquente quanto isso foi o esforço para lustrar uma realidade há tempos sofrível. Embora não tenha faltado altivez sobre o passado, o presente e o futuro da legenda nascida no verão de 1980, a 45.ª primavera do PT tem cara de inverno: o partido que já foi o retrato da renovação política é hoje símbolo de uma legenda e de uma corrente ideológica enfraquecidas, atônitas e, sobretudo, envelhecidas. Na idade e nas ideias.

Trata-se, portanto, de um envelhecimento duplo. Com dificuldade para se renovar, o PT continua a depender da força gravitacional de Lula. Se costuma ser a salvação nos momentos em que suas quase infinitas correntes se digladiam na disputa pelo poder, Lula passou a ser também o aprisionamento de uma legenda que não consegue encontrar um sucessor politicamente forte e eleitoralmente viável. Não contar com o seu maior líder nas urnas sempre pareceu um horizonte distante para o PT, mas agora isso parece cada vez mais real: a idade do presidente, hoje com quase 80 anos, virou uma espécie de zona de tensão entre os lulistas mais empedernidos. Apesar de emitir recados contraditórios, nada sugere que ele abrirá mão de tentar uma nova reeleição. Não há, porém, plano B à vista. Nem para 2026, nem para depois.

O peso da idade não está apenas sobre os ombros de Lula. Há um grande abismo geracional entre as lideranças petistas, em razão da distância que separa os cabeças brancas da geração de Lula e os nomes mais jovens do partido. A média de idade de todos os deputados federais eleitos em 2022 era de 49 anos; a média de idade dos deputados do PT era bem maior: 56. Em 2002, essa média etária entre os petistas era de 47 anos. Em 1982, primeira eleição do partido, a pequena bancada federal petista tinha apenas 38 anos de idade em média.

A questão etária seria um problema menor, não fosse o fato de que o PT demonstra não ter a menor ideia do que oferecer de novo ao País. O partido nasceu da força do sindicalismo, do catolicismo rural e da intelectualidade. Tais âncoras ficaram no passado. Depois, cresceu com o discurso de destruição de reputações enquanto se autoproclamava o dono exclusivo da virtude pública. Esses apelos se desmilinguiram com os anos em que se lambuzou com a corrupção no poder. Por fim, a legenda renasceu com Lula redivivo após os anos de calvário da Lava Jato.

A angústia nacional não é ver o principal partido da esquerda tradicional envelhecer no tempo, e sim acompanhar Lula e seus sabujos governarem em 2025 sob a mesma lógica do passado. Na festa de aniversário, o presidente reconheceu a necessidade de estarem atentos às novas formas de trabalho e comunicação. Mas, Lula sendo Lula, a solução apontada diz muito: “Precisamos voltar a discutir política dentro das fábricas, nos locais de trabalho”. Em suma, o mundo do trabalho, para Lula, continua a resumir-se às fábricas e aos sindicatos, sem entender, de fato, que o Brasil e os trabalhadores mudaram.

Com dificuldade de pautar novas agendas, Lula e o PT recorrem mais uma vez às artimanhas da polarização. O bolsonarismo é simultaneamente o fantasma e a tábua de salvação para a sobrevivência eleitoral do lulopetismo. Com isso, tenta-se retomar a força propulsora que lhe garantiu a vitória em 2022. Com um governo sem clareza de ideias e um presidente sem ter o que dizer de novo ao País, a eles só resta convocar novamente uma falsa ameaça à democracia. E ao Brasil não petista resta mostrar a inutilidade dessa esperteza.