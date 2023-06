A sorte está lançada na Ucrânia

Na semana passada teve início a esperada contraofensiva ucraniana, crucial para o desfecho do conflito.

A configuração plena dos planos de Kiev ainda não é clara. Até o momento, nenhum dos lados empregou suas forças principais. Ambos estão envolvidos em um xadrez. A Ucrânia parece testar as defesas inimigas antes de uma ofensiva massiva, que pode se prolongar ao longo do verão.

Um dos objetivos certamente é retomar a região de Donbass ou ao menos reverter parte dos ganhos russos. O outro é empurrar as linhas russas no sul. Se a Ucrânia recuperar um pedaço de sua costa no Mar de Azov, estará em condições de obstruir a entrega de suprimentos russos para a Crimeia, ocupada em 2014.

Nada está definido. A Rússia tem vantagens no número de soldados e em poder de fogo. Por outro lado, a maior vantagem ucraniana tem sido a obstinação de seu povo. Reservistas russos foram recrutados e precariamente treinados para uma guerra de ocupação por razões que não entendem completamente. Os ucranianos lutam pela sobrevivência de seu país.

Se, no pior cenário, a contraofensiva malograr, os russos resgatariam o moral abalado. Recriminações de parte a parte entre os aliados da Ucrânia teriam um efeito divisivo. A pressão de isolacionistas à esquerda e à direita nos EUA aumentaria, especialmente se a candidatura de Donald Trump à presidência ganhar tração. Vozes que advogam um cessar-fogo imediato – como a do presidente Lula da Silva – ganhariam força, com o risco de deixar os russos em posse de 20% do território ucraniano, sem promessas confiáveis de uma paz definitiva.

Por outro lado, no melhor cenário, se os ucranianos forçarem uma retirada em massa dos russos, seria um revés humilhante para Vladimir Putin. Ele já perdeu mais de 100 mil homens, consumiu dezenas de bilhões de dólares em equipamentos de eficácia duvidosa e incinerou suas relações com o Ocidente. Mesmo com os poderes autocráticos acumulados por Putin, sua propaganda triunfalista desmoronaria e a frustração dos nacionalistas russos o deixaria numa situação periclitante.

Ainda que não seja certo que o colapso de uma barragem em Kakhova, no sul, que devastou dezenas de cidades, tenha sido sabotagem russa, ela é mais do que plausível. Seria uma continuidade da estratégia russa: destruir a infraestrutura ucraniana e aterrorizar a população. Se confirmada a sabotagem, seria o maior dos crimes cometidos por Putin, revelando que o golpe ucraniano foi sentido, mas também até onde o déspota está disposto a ir.

Por tudo isso é tão importante que os aliados de Kiev galvanizem seu apoio. A curto prazo, com mais armas para que os ucranianos possam recobrar o máximo de territórios. Se isso acontecer, tratativas de longo prazo para integrar a Ucrânia na União Europeia e na Otan – ainda que, em tese, abasteçam a narrativa de Putin de que sua guerra de agressão é uma “operação especial” preventiva contra ameaças ocidentais – terão, na prática, um efeito dissuasório que ajudaria a estabilizar a região, permitindo à Ucrânia reconstruir as bases de sua soberania.