A temperatura do café de Lira

Ao deflagrar sua ofensiva contra o governo, elevando o tom de desafio ao Executivo e insinuando retaliação se suas queixas não forem atendidas, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), descortinou uma realidade dupla de quem enfrenta uma corrida contra o tempo no exercício do poder. Está em jogo tanto a preservação de sua força política como presidente da Câmara e como líder do Centrão quanto o risco de mergulhar numa espiral descendente. Tal risco parece contradizer a imagem de poderoso negociador, mas o fato é que Lira iniciou seu último ano no comando da Câmara, período em que precisará fazer um sucessor de confiança para seguir com prestígio político, liderar o bloco que conquistou e chegar a postos mais elevados no futuro. Ou desidratar-se no meio do caminho.

Seu duro discurso na reabertura dos trabalhos legislativos teve, portanto, dois alvos preferenciais. Na mira principal, um Executivo às vezes reticente na cessão de cargos, verbas e poder. Mas, ao afirmar que o governo não tem palavra, descumpre acordos e bloqueia verbas acertadas, o presidente da Câmara deu também um recado aos colegas. Declarou que os parlamentares teriam mais legitimidade para decidir a destinação do dinheiro público do que a “burocracia não eleita” do governo e, em calculada primeira pessoa do plural, buscando personificar uma queixa coletiva, avisou: “Não subestimem esta Mesa Diretora. Não subestimem os membros deste Parlamento”. Na fala, Lira e o Parlamento são uma coisa só.

Esse amálgama entre ele e a Câmara, numa condição simultânea de instituição, líder e representante, é fundamental para preservar-lhe o poder. Por ora, a incerteza do futuro se contrapõe à força considerável que tem no presente. Sua musculatura política, como se sabe, deu a Lira uma bancada para chamar de sua. Mais do que o Centrão (oficialmente composto por PP, Republicanos, Solidariedade e PTB), Lira também conquistou um bloco de apoio, e nele estavam, até o início de fevereiro, nada menos do que oito partidos: PP, União Brasil, PSDB-Cidadania, PDT, PSB, Solidariedade, Patriota e Avante. A baixa começou: a bancada do PSB protocolou ofício oficializando a saída do bloco, e há quem preveja a saída do PDT. O bloco de apoio a Lira seguirá como o maior da Casa, mas isso não torna mais luminoso o horizonte do presidente da Câmara.

Premido agora pelo relógio do mandato, um adversário implacável mesmo para as lideranças políticas mais experientes, Lira dobrou a aposta. Sua artilharia não se encerrou depois do discurso na Câmara, da tentativa de pedir a cabeça do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e das ausências nas solenidades de abertura dos trabalhos do Poder Judiciário e de posse do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Primeiro, Lira conseguiu esvaziar uma reunião convocada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com líderes do Congresso para tratar do futuro da reoneração da folha salarial. Depois, num gesto pouco usual, cobrou da ministra da Saúde, Nísia Andrade, o esclarecimento sobre os critérios utilizados pela pasta na liberação de recursos apadrinhados por parlamentares.

Em contrapartida, até aqui se assiste à reação discreta, comedida e de aparente tranquilidade do Palácio do Planalto, ainda que no bastidor esteja lançando iscas para dividir o Centrão e o bloco de apoio a Lira. O presidente Lula da Silva está longe de ser um neófito nas artimanhas do poder e sabe que o calendário lhe é mais favorável no momento. Ademais, tem como trunfo a agenda econômica prioritária no Congresso, que tem o apoio de Lira. Explícita ou não, a queda de braço se estenderá ao longo do ano também com os movimentos da sucessão na presidência da Câmara e a incerteza de qual papel o governo terá na disputa.

O risco, para o equilíbrio entre os Poderes e para o Brasil, é a aposta de Lira seguir elevada demais. Se o café começar a ser servido morno na Mesa Diretora da Câmara, sua reação poderá ser ainda mais incisiva e truculenta, ampliando o desequilíbrio entre os Poderes e travando a agenda do Congresso. Todos perderão, num caminho arriscado para ele, danoso para o Legislativo e prejudicial para o País.