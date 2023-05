A tentação do crédito subsidiado

O governo recorreu ao anúncio de duas novas linhas de crédito do BNDES para tentar amenizar, na celebração do Dia da Indústria, a frustração de expectativas com a falta de um pacote industrial mais robusto, que tivesse no barateamento dos carros populares seu eixo principal. “Não tem como ter anúncio agora, não. Vamos ter de acertar mais”, disse o presidente Lula da Silva aos empresários que o receberam na Fiesp.

O plano B, o lançamento de duas linhas de crédito à exportação de produtos industriais de R$ 2 bilhões cada uma, foi apresentado pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, como uma façanha diante do atual cenário de juros altos. “Estamos indo para o osso”, disse, referindo-se à redução da taxa de remuneração do banco (spread) na oferta de financiamentos em uma das linhas.

Mercadante vendeu a ideia de que pretende aproximar as condições de crédito da indústria às do agronegócio, voltou a prometer uma mudança no banco com taxas diferenciadas de juros e acabou por defender a volta dos subsídios como medida “indispensável” para a economia girar no pós-pandemia. Um argumento inquietante diante do histórico recente do excesso de subsídios do banco de fomento.

Crédito subsidiado é a forma mais fácil de o BNDES elevar seus desembolsos e direcionar crédito a segmentos específicos numa política que já mostrou não ter dado certo. Afora o perigo da porta entreaberta a eventuais escolhas e favores guiados por puro interesse político – que pode recair em companhias que nem têm dificuldade em captar capital –, o banco tende com isso a se afastar do que deveria ser o seu alvo prioritário: financiar o avanço em infraestrutura, transição energética, inovação e crescimento de pequenas empresas.

No museu de grandes novidades que tem sido este novo mandato de Lula, ideias adotadas em antigas gestões petistas voltam a circular a despeito do resultado ruim que apresentaram. E o que parece novo carece de credibilidade.

No dia do evento da Fiesp, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin, em artigo publicado no Estadão, defenderam a “neoindustrialização” como o fio condutor da política econômica. “Temos de facilitar o acesso ao capital, reduzindo seu custo, para que os empreendedores possam criar e expandir os seus negócios”, sustentaram. O mérito da iniciativa foi amplamente reconhecido. As ressalvas foram em relação à incapacidade de abandonar políticas que já se mostraram incapazes de sustentar o crescimento.

Como disse o economista Armando Castelar, do Ibre/FGV, o argumento usado pelo governo “falha em não olhar atrás e tirar lições das várias políticas industriais que o País teve”.

A discussão sobre o BNDES deixar de ser um carreador de recursos para o governo, repassando ao Tesouro 60% dos dividendos que obtém, é válida. É preciso trocar a missão prioritária de contribuir para o resultado das contas públicas pelo reforço de caixa para financiar projetos que não encontram amparo na iniciativa privada e que são imprescindíveis para o crescimento do País. Mas a tentação populista, tão bem simbolizada pelo “carro popular” e pelo crédito subsidiado, parece irresistível.