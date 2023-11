A última da ONU

“Não é piada”, anunciava a organização United Nations Watch, “nesta terça-feira (31), o regime islâmico no Irã se tornará presidente do Fórum Social do Conselho dos Direitos Humanos da ONU.” O disclaimer é pertinente: seria cômico, não fosse trágico.

O sistema penal iraniano prevê punições como amputação, flagelação e apedrejamento. O regime é um dos maiores violadores de direitos das mulheres. No último ano, duas foram espancadas até a morte pela “polícia moral” por não usarem véu; 500 manifestantes foram massacrados; execuções públicas proliferaram. A homossexualidade é punida com a morte. Minorias políticas, étnicas e religiosas são perseguidas, torturadas e executadas extrajudicialmente.

Esses são instrumentos da revolução islâmica mundial ambicionada pela teocracia xiita. Como disse o aiatolá Khomeini, todas as instituições políticas no Oriente Médio e além são “ilegítimas” e devem ser “abatidas” porque “não se baseiam na lei divina”. Os mulás emitem fatwas por todo o planeta, como a sentença de morte do escritor Salman Rushdie. Seu Estado é o que mais financia organizações terroristas.

O fato de que esse regime, dias após uma de suas milícias, o Hamas, perpetrar o maior massacre de judeus desde o Holocausto, conduzirá deliberações da comunidade internacional sobre direitos humanos expõe a perversão do sistema de representação da ONU.

Na Assembleia-Geral, o voto de Tuvalu (12 mil habitantes) vale o mesmo que o da Índia (1,4 bilhão). O Conselho de Segurança é controlado por cinco países. As resoluções do próprio Conselho de Direitos Humanos não são consideradas critérios para a eleição de seus membros. Blocos regionais manipulam o sistema oferecendo o mesmo número de candidatos que o de vagas, o que facilita a nomeação de autocracias.

O Conselho foi criado em 2006, após o secretário-geral Kofi Annan pedir o fim da desmoralizada Comissão sobre Direitos Humanos, por “lançar uma sombra sobre a reputação do sistema da ONU”. Mas as democracias sempre foram minoria. Hoje, representam só 30%. Crimes massivos são ignorados, e países são desproporcionalmente recriminados.

China, Cuba ou Arábia Saudita, contumazes violadores de direitos humanos, não receberam uma única condenação. Já o recordista de condenações é Israel, com 37% do total, malgrado ser o único Estado Democrático de Direito do Oriente Médio, ter um quinto de sua população formada por árabes com plenos direitos, inclusive o de criar partidos, ser o único país da região em que mulheres árabes gozam de direitos iguais e onde judeus, cristãos e muçulmanos professam livremente sua fé. Só em 2022, esse país foi condenado mais vezes na ONU que o Afeganistão do Taleban, a Coreia do Norte de Kim Jong-un e a Síria de Bashar al-Assad. Por mais que Israel mereça ser questionado sobre o modo muitas vezes desumano como lida com os palestinos, nada, seja no terreno do direito, seja no da diplomacia, justifica tamanha diferença de tratamento na ONU.

Com esse modelo de representação, não surpreende que muitos considerem a ONU uma piada. Poderia ser, se as consequências não fossem trágicas.