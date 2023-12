A volta da diplomacia ‘ativa e altiva’

A guinada de 180 graus na política externa desde o primeiro dia da gestão de Lula da Silva foi significativa para a recuperação da imagem internacional do Brasil, dilapidada persistentemente ao longo dos quatro anos de mandato de Jair Bolsonaro. Retomou-se a linha natural da diplomacia brasileira, orientada pela Constituição e pela reconhecida experiência do Itamaraty. A travessia de 2023, entretanto, deixou claro que a mudança poderia ter sido mais bem aproveitada não fosse o resgate, pelo governo petista, de convicções ideológicas antediluvianas. É preciso limitar o raio de ação dessa vanguarda do atraso, sob pena de amarrar as relações internacionais do Brasil a propósitos estranhos aos interesses nacionais.

O Brasil, de fato, “voltou”, como apregoa o slogan do governo petista, mas é preciso reconhecer que qualquer coisa seria melhor do que a “diplomacia” sob Bolsonaro, que se empenhou em envergonhar o País no exterior. Sua orgulhosa aversão ao multilateralismo e à agenda ambiental fez do País um pária. A recusa ao aprofundamento do diálogo com vizinhos sul-americanos que não fossem governados por direitistas, sua hostilidade à China e à União Europeia e sua sabujice em relação a Donald Trump quando este presidia os EUA marcaram uma era de isolamento e desvalorização.

Logo que se viu livre do bolsonarismo, o Itamaraty tratou de resgatar sua atuação independente e pragmática. A retomada da diplomacia presidencial por um líder calejado contribuiu para apagar da memória coletiva as vexaminosas atuações de Bolsonaro em fóruns internacionais. Desde 1.º de janeiro de 2023, a vocação multilateral foi reforçada, assim como a prioridade do Brasil ao terreno de sua natural influência geopolítica, a América do Sul. A escolha das frentes do meio ambiente e do combate à fome e à desigualdade social – ambas sabotadas por Bolsonaro – mostrou-se acertada. É nelas que o Brasil tem voz a ser ouvida.

Não à toa, os resultados de políticas públicas de combate ao desmatamento deram consistência às pressões do Brasil por maior ambição nas negociações da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática de Dubai, a COP-28. A redução da pobreza e o papel das instituições financeiras internacionais dominarão a agenda do G-20, agora sob o comando do Brasil. A prioridade dada ao multilateralismo foi confirmada pela atuação exemplar do Itamaraty durante sua liderança do Conselho de Segurança das Nações Unidas em outubro.

Mas o presidente é Lula da Silva, cujo ego transcende fronteiras – geográficas e psíquicas. Convencido de que pode acabar com todas as guerras chamando os beligerantes para uma conversa de bar, Lula é a face da diplomacia megalomaníaca que o lulopetismo qualifica de “ativa e altiva”, que faz o Brasil se intrometer em assuntos a respeito dos quais não tem nem vocação nem poder para exercer qualquer influência.

Por outro lado, para os temas nos quais o Brasil tem o dever de atuar, como a defesa dos direitos humanos e da democracia na América do Sul, a diplomacia “ativa e altiva” do lulopetismo se torna tímida e hesitante – quando não francamente favorável aos governantes autoritários que, não por acaso, são tratados como “companheiros” por Lula.

Ao defender o tirano venezuelano Nicolás Maduro, por exemplo, Lula fere a imagem do Brasil, o interesse nacional e sua própria credibilidade, sem que haja nenhum ganho visível para o País. Ao contrário: o Brasil se desqualifica como eventual mediador em caso de aprofundamento da crise na Venezuela, uma vez que já escolheu um dos lados do conflito.

A antidiplomacia de Bolsonaro não pode ser simplesmente substituída pela diplomacia da conversa de boteco do lulopetismo. É evidente que o ar do Itamaraty ficou mais leve depois que o bolsonarismo foi derrotado, mas é também evidente que só isso não basta: é preciso que a política externa brasileira volte a ser determinada pelo interesse nacional, sem estar subordinada aos compromissos ideológicos dos petistas com tiranos de esquerda nem, muito menos, à soberba de quem acha que pode ganhar o Nobel da Paz só no gogó.