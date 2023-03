Ainda há tempo

O novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), lançado há poucos dias pela ONU, não poderia ser mais claro: o prazo para que a humanidade contenha a catástrofe climática, reduzindo as emissões de gases do efeito estufa, está se estreitando. No atual ritmo, o aquecimento global deverá atingir a marca de 1,5°C já na próxima década, na comparação com a média das temperaturas do período pré-industrial. Um enorme risco, considerando que o Acordo de Paris prevê manter o aquecimento limitado a esse patamar até 2100. Por outro lado, o relatório também afirma que há tempo para cortar emissões e fazer as adaptações necessárias, de modo a evitar consequências mais graves. Tecnologia para isso já existe: resta saber com que grau de prioridade o tema será tratado.

Como noticiou o Estadão, o 6.º Relatório de Avaliação do IPCC é uma síntese de conclusões prévias de 278 cientistas de 65 países − um documento que deve orientar as ações dos governos e as negociações internacionais até 2030. A quinta edição do relatório foi lançada em 2014 e, de lá para cá, os pesquisadores acumularam mais evidências sobre como a emissão de gases do efeito estufa está por trás da elevação das temperaturas na Terra. Os cientistas garantem ser “inequívoco” que a atividade humana aqueceu os continentes, os oceanos e a atmosfera. Cabe agora promover a descarbonização da economia. Uma equação complicada.

Os avanços registrados até aqui estão aquém do necessário, e o volume de emissões continua subindo. De fato, não é nada trivial transformar a matriz energética e mudar a estrutura de produção e consumo de bens e serviços no mundo. Os alertas do IPCC, por mais dados que apresentem, competem com urgências, demandas e conflitos de todo tipo. Algo que ficou cristalino após a invasão da Ucrânia pela Rússia, quando países europeus comprometidos com a agenda ambiental tiveram de recorrer a fontes de energia poluidoras, um retrocesso na luta contra o aquecimento global.

Sozinho, nenhum país ou bloco é capaz de resolver o problema. E toda a concertação global se dá em meio a disputas econômicas, geopolíticas e militares. O aquecimento global traz à tona também injustiças. De um lado, as nações desenvolvidas foram as que mais contribuíram para a elevação das temperaturas − e são as que estão mais preparadas para enfrentar eventos climáticos extremos. Do outro, uma constelação de países em desenvolvimento, cuja participação é ínfima na emissão de gases do efeito estufa, sofre os maiores prejuízos.

Além de cobrar ações urgentes dos governos, o novo relatório tenta sensibilizar a opinião pública. Um de seus autores, Peter Thorne, disse à Reuters que as mudanças climáticas costumam ser encaradas como se fossem um “problema dos outros”. Não são. Corretamente, o relatório lembra que a atual geração de bebês nascidos em 2020 terá 70 anos em 2090. Até lá, as condições de vida na Terra dependerão do que for feito agora e nos próximos anos. Um convite à ação.