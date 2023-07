Aportes privados na gestão do SUS

“A saúde é direito de todos e dever do Estado”, diz a Constituição. Para satisfazer esse direito foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS). Emulando o modelo britânico (NHS), o SUS se tornou o maior sistema de saúde universal e gratuito do planeta. Mas o Brasil é um dos 10 países mais desiguais do mundo, e essa desigualdade tem reflexos flagrantes na saúde. O SUS serve cerca de 75% da população brasileira. Mas apenas 46% dos gastos brasileiros com saúde são direcionados a ele. Assim, na saúde perpetua-se o modelo “Belíndia” – o país quimérico que combina a Bélgica e a Índia –, em que uma parcela concentrada da população paga caro por serviços de qualidade, enquanto a grande maioria recebe do Estado serviços gratuitos, mas precários. Como reduzir esse fosso?

Uma medida incontornável, tanto mais se considerando o envelhecimento da população, é ampliar os gastos públicos com saúde. Nos últimos dez anos, o gasto com saúde no Brasil aumentou, atingindo 9,6% do PIB – mais do que a média da OCDE, de 8,8%. Mas, como se viu, a maioria desse gasto é privada e atende poucos, deixando o SUS subfinanciado. A parcela do Orçamento público à saúde, 10,5%, é menor do que a média da OCDE, de 15,3%.

O Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (Ieps) estima que, para cobrir as necessidades de financiamento do SUS, será preciso aumentar o gasto público dos atuais 3,9% do PIB para 6% até 2030. O Ieps recomenda quatro estratégias para tanto: reduzir substancialmente renúncias fiscais em saúde; realocar recursos de outras áreas; fomentar o aumento de gastos por outras entidades do pacto federativo; e ampliar a tributação de setores econômicos que inflijam custos sobre a saúde, como bebidas açucaradas, alimentos ultraprocessados, álcool e tabaco.

Outra necessidade concomitante é melhorar a gestão dos recursos públicos. O Banco Mundial estima que 30% dos recursos da União destinados ao SUS são mal empregados. Aqui as parcerias com o setor privado podem ter um papel crucial.

Um modelo importante têm sido as contratualizações, nas quais Organizações Sociais de Saúde e instituições filantrópicas gerenciam os serviços de saúde pública. Segundo o ranking da Organização Pan-Americana da Saúde, dos 17 hospitais públicos mais bem avaliados, 15 têm gestão privada.

Outra possibilidade é a transferência de expertise para o SUS por parte de hospitais de referência. Com esse objetivo, foi criado em 2009 o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS). Por meio dele, seis hospitais filantrópicos de excelência reconhecida pelo Ministério da Saúde (Einstein, Oswaldo Cruz, Sírio-Libanês, HCor, Beneficência Portuguesa e Moinhos de Vento) atuam em projetos de capacitação de recursos humanos, pesquisa, avaliação e incorporação de tecnologias, gestão e assistência especializada.

Os projetos são geridos com recursos correspondentes à isenção fiscal de impostos como PIS, Cofins e cota patronal do INSS. Em mais de 13 anos, foram investidos cerca de R$ 7,9 bilhões, em cerca de 750 projetos. Entre os benefícios destacam-se a redução de filas de espera; qualificação de profissionais; pesquisas de interesse da saúde pública; gestão do cuidado apoiado por inteligência artificial e melhorias de gestão. Segundo levantamento reportado pelo Estado, um dos programas – o Saúde em Nossas Mãos, de treinamento de profissionais em UTIs para combater um dos grandes problemas das unidades fechadas, a infecção hospitalar – evitou em 6 anos mais de 11 mil casos de infecção e salvou mais de 4 mil pessoas. Calcula-se que o projeto tenha gerado uma economia de R$ 548 milhões aos cofres públicos.

Assim como a saúde, há direitos previstos pela Constituição cujo acesso, em muitos casos, já está praticamente universalizado. Mas falta atingir a excelência. Há um amplo leque de serviços públicos que podem ser geridos ou qualificados pela iniciativa privada. Experiências como a do Proadi deveriam ser levadas em conta nos serviços públicos de infraestrutura, cultura, seguridade social e, sobretudo, educação.