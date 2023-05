Arcabouço frouxo já de saída

A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto que cria o novo arcabouço fiscal por 367 votos a 102. O placar da votação do requerimento, uma prévia do que deve ocorrer na apreciação do texto, mostra que o governo conta com uma folga considerável para aprová-lo. Há quem veja nesse resultado o esforço de articulação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); outros reconhecem o trabalho de convencimento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas é justo que o mérito seja dividido entre os dois. Afinal, ambos enfraqueceram o arcabouço já de saída e garantiram ao governo um gasto extra de até R$ 80 bilhões nos próximos dois anos.

Na proposta original enviada pelo Executivo ao Congresso, o crescimento das despesas estaria limitado a 70% do avanço das receitas, mas os gastos teriam um piso e um teto e, portanto, um aumento garantido de 0,6% a 2,5% acima da inflação. No parecer que será submetido à votação, no entanto, o relator flexibilizou o que já estava frouxo e criou mecanismos que asseguram, já em 2024, uma alta real de 2,5% nos dispêndios, independentemente do cenário de receitas.

Em vez do índice acumulado de janeiro até junho e da projeção até o fim do ano, que carregaria todas as incertezas atreladas a uma estimativa, o texto estabelece a correção pela inflação acumulada nos 12 meses até junho, mas permitiu um ajuste caso a inflação até dezembro seja mais favorável para gastar. Em 2024, esse ajuste seria permanente, elevando para sempre a base de cálculo dos dispêndios federais. Nem a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que autorizou o Executivo a aumentar a base das despesas em R$ 168 bilhões neste ano, bem acima do necessário para recompor a verba de programas sociais como o Bolsa Família e o Farmácia Popular, foi suficiente para conter o ímpeto gastador do governo e do Congresso Nacional.

O relator até incluiu, caso a meta não seja cumprida, gatilhos como a obrigatoriedade de contingenciamentos e vetos ao aumento dos repasses para bancar os salários da educação e o piso da enfermagem. Mas há tantas outras exceções que não serão contabilizadas na regra de controle de despesas que os tais gatilhos dificilmente terão de ser acionados. Diante da licença para gastar que o governo está prestes a conquistar, é de perguntar por que, ainda assim, o presidente Lula teve de enquadrar e exigir o apoio de parlamentares petistas ao projeto.

Tudo isso reforça as dúvidas sobre o engajamento do governo com uma política fiscal responsável que permita zerar o déficit primário em 2024. Não que isso seja exatamente uma surpresa, considerando o histórico das administrações petistas, mas a quantidade de manobras necessárias antes mesmo de a proposta entrar em vigor prova dois pontos que economistas criticaram à época em que o arcabouço foi apresentado. O primeiro é que a regra depende essencialmente de receitas para ser cumprida; o segundo é que o Ministério da Fazenda estava excessivamente otimista sobre a arrecadação gerada pela revisão dos subsídios e renúncias tributárias e pela oneração de setores isentos de impostos. Se as receitas com as quais o governo contava para atingir a meta não se materializarão, a única maneira de garantir que ela seja alcançada é afrouxar o limite das despesas desde já.

É praticamente uma anistia prévia, em que o governo assume o compromisso de replantar 100 mil árvores a partir de uma certa data, mas derruba outras 200 mil antes de a meta entrar em vigor. Não há dúvida de que as mudanças que constam do relatório do deputado Cláudio Cajado (PP-BA) facilitaram o aval ao requerimento de urgência do projeto – e seria muita ingenuidade supor que essas alterações foram realizadas sem que Lira e Haddad soubessem e participassem das negociações. Isso pode servir para alimentar o discurso do governo Lula sobre sua responsabilidade fiscal e para mobilizar apoiadores, mas é pouco para quem realmente precisa ser convencido dessa disposição para começar a baixar os juros, como o Banco Central.