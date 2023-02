Armas no escuro

O governo determinou que em 60 dias todas as armas de fogo sejam registradas no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal, sob pena de serem apreendidas. Trata-se de medida indispensável para restabelecer a fiscalização após o descontrole promovido pelo governo Jair Bolsonaro. Hoje, o poder público não sabe quantas armas há no Brasil nem onde estão.

Como se sabe, Bolsonaro justifica sua obsessão armamentista não só como uma questionável política de segurança pública, mas como um inaceitável instrumento de luta política – “povo armado jamais será escravizado”, disse ele seguidas vezes. Segundo o Datafolha, 7 em 10 brasileiros discordam de que mais armas trarão mais segurança e são contra a facilitação do acesso. Ainda assim, e independentemente das opiniões de especialistas sobre a eficácia do desarmamento, os cidadãos têm todo o direito de advogar uma legislação que amplie o acesso a armas e de adquiri-las conforme as leis vigentes.

O problema da flexibilização promovida por Bolsonaro é que, primeiro, não foi acompanhada de políticas de segurança pública muito mais relevantes; segundo, foi feita frequentemente com medidas que ferem o ordenamento legal e usurpam competências do Congresso; e, terceiro, não foi acompanhada de fiscalização.

O armamentismo não foi só uma política de segurança prioritária para Bolsonaro, mas praticamente a única. Sem investir em inteligência, integração das ações dos entes federados ou no sistema prisional, Bolsonaro erigiu aquele que deveria ser o último recurso do cidadão contra criminosos, o uso de arma em legítima defesa, como primeiro e único.

Muitos de seus mais de 40 normativos infralegais eram ilícitos e como tais foram derrubados na Suprema Corte. Ainda assim, entre 2018 e 2022, os registros de Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs) aumentaram 474%.

Mais temerário que a escalada de pessoas armadas e seus arsenais é o total descontrole sobre as licenças e o paradeiro das armas, a tal ponto que o Exército se confessou incapaz de mapear as armas em poder dos CACs.

Quem se beneficiou foram os bandidos, em especial das facções e milícias. Há casos comprovados de criminosos que, com documentos fraudados, obtiveram facilmente o certificado de CAC, acessando legalmente arsenais – que, no governo Bolsonaro, foram ampliados aos contingentes injustificáveis de 60 armas, sendo 30 de uso restrito às forças de segurança, e 180 mil balas por ano – a preços que chegam a ser 65% menores do que no mercado ilegal.

O novo governo suspendeu uma série de medidas que ampliavam o acesso às armas até a entrada em vigor de uma nova regulação do Estatuto do Desarmamento. Seja qual for a decisão da sociedade, por meio de seus representantes eleitos, a propósito do acesso às armas, o fato é que, graças à infame gestão Bolsonaro, o poder público está às cegas em relação às armas em circulação. É urgente estabelecer uma fiscalização rigorosa e periódica. O dito “cidadão de bem” que opta pelo uso de armas certamente não se opõe a ela e só quem ganha com a sua ausência são os criminosos.